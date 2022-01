Circuit électrique : de gros changements de tarifs dès le 1er février

Les conducteurs de véhicules électriques qui utilisent les bornes de recharge rapide du Circuit électrique au Québec et en Ontario devront s’habituer à d’importants changements dans la tarification à compter du 1er février 2022, un an après la hausse de 0,30 $/heure.

Jusqu’à maintenant, toutes les bornes en question, qu’elles aient une puissance de 50 kW ou de 100 kW, facturent les utilisateurs au taux horaire de 12,08 $ (taxes incluses) appliqué à la seconde. C’est le cas indépendamment du niveau de charge de la batterie.

Or, en vertu du « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs d’utilisation du service public de recharge rapide pour véhicules électriques », une nouvelle structure sera implantée. Celle-ci permet une tarification modulée et plus équitable selon la puissance de la borne, la puissance réellement fournie au véhicule ainsi que le niveau de charge de la batterie.

Ainsi, pour les bornes de 50 kW, le tarif horaire passe à 12,39 $. Toutefois, dès que le niveau de la batterie atteint 90% et jusqu’à la recharge complète, le tarif double à 24,78 $.

En ce qui concerne les bornes de 100 kW, c’est plus complexe. La tarification horaire se fait par paliers en fonction de la puissance fournie au véhicule :

15,27 $/h - De 0 à 50 kW

30,54 $/h - De 0 à 50 kW (niveau de charge égal ou supérieur à 90%)

19,37 $/h - De 50 à 60 kW

23,48 $/h - De 60 à 70 kW

27,58 $/h - De 70 à 80 kW

31,69 $/h - De 80 à 90 kW

35,79 $/h - De 90 à 100 kW

Enfin, les rares bornes de plus de 100 kW sur le territoire du Circuit électrique factureront les utilisateurs au tarif horaire de 35,79 $.

Voici un exemple concret avec le Volkswagen ID.4 en été :

Photo: Circuit électrique

À présent, voici ce que ça donne en période hivernale :

Photo: Circuit électrique

Le Circuit électrique explique que ces ajustements tarifaires sont nécessaires pour soutenir l’expansion du réseau de recharge public et pour assurer une meilleure équité tarifaire ainsi qu’un accès facilité à la recharge. Le coût moyen au kWh aux bornes de 100 kW sera toujours sensiblement équivalent au coût moyen actuel du kWh aux bornes de 50 kW.

Quant aux tarifs doublés au-delà 90% de charge, l’idée est d’éviter que les bornes soient monopolisées pour des recharges complètes et donc de les libérer plus rapidement pour les autres utilisateurs. La recharge de 90% à 100% est très lente sur la grande majorité des véhicules électriques et représente du temps improductif passé à la borne.

