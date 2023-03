Le Volkswagen ID. Buzz remporte un prestigieux honneur

C’est le 5 avril, lors d’une cérémonie au Salon de l’auto de New York, que l’on connaîtra les véhicules mondiaux de l’année 2023 tels que choisis par le jury des World Car Awards.

Mais hier, un autre collectif – formé non seulement de journalistes, mais aussi de designers automobiles, d’ingénieurs, de géants de l’industrie, de légendes du sport motorisé, de commentateurs télé, de professionnels des médias et de quelques membres du public – a remis ses propres prix internationaux pour 2023-2024.

C’est le Volkswagen ID. Buzz a qui remporté les grands honneurs, étant sacrée Voiture mondiale de l’année devant la Toyota GR 86 et le Nissan Ariya.

Photo: Volkswagen

Vedette de la couverture du Guide de l’auto 2023, la fourgonnette électrique de Volkswagen n’en est pas à ses premiers éloges. Déjà en vente sur le continent européen dans sa configuration à deux rangées de sièges, ce véhicule arrive à point dans le marché d’aujourd’hui en plus de faire vibrer une corde nostalgique chez les amateurs.

De ce côté-ci de l’Atlantique, la patience reste de mise, car la variante à trois rangées de sièges destinée au Canada et aux États-Unis sera finalement dévoilée en juin. Le constructeur commencera aussi à prendre des commandes, mais ce n’est qu’un an plus tard, soit en juin 2024, que les premiers exemplaires arriveront sur nos routes, en tant que modèles 2025. Ces informations ont été confirmées à Car and Driver directement par Volkswagen au début du mois de mars.

Le ID. Buzz à sept places sera bien sûr plus long que celui pour cinq passagers et ses portières arrière coulissantes seront également plus longues. Le reste de l’habitacle devrait sensiblement être le même.

Photo: Volkswagen

Comme c’est le cas avec le multisegment ID.4, des versions à propulsion de 201 chevaux et à rouage intégral de 295 chevaux figureront au menu. Volkswagen a affirmé au magazine américain que la batterie sera de plus grande capacité que celle de 82 kWh (77 kWh utilisables) que l’on connaît.

Nous aurons tous les détails officiels en juin. Alors, continuez de suivre Le Guide de l’auto pour rester à l’affût!

En vidéo : Le Guide de l'auto essaie le Volkswagen ID.Buzz au Danemark