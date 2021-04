Volkswagen ID.6 : un nouveau VUS électrique… pour la Chine

Après les ID.3, ID.4 et ID.5, Volkswagen complète la suite en présentant officiellement au Salon de l’auto de Shanghai 2021 le VUS intermédiaire ID.6. Sauf que cette suite n’a rien de logique pour nous, car seul le multisegment compact ID.4 est confirmé pour le Canada.

Bien que le constructeur allemand vante haut et fort sa nouvelle génération de véhicules électriques et que les gros VUS soient très populaires sur notre continent, le joli ID.6 est réservé à la Chine, où la production aura lieu.

Basé sur la même plateforme MEB, ce modèle mesure environ 30 centimètres de plus en longueur que le ID.4 (dont les deux tiers au niveau de l’empattement) et comporte trois rangées de sièges, permettant d’assoir six ou sept personnes au total. Pour avoir un équivalent chez nous, il faut se tourner vers le Tesla Model X.

Photo: Volkswagen

À noter que Volkswagen l’annonce en deux versions, ID.6 X et ID.6 Crozz, le second avec un style légèrement différent et un peu plus d’aluminium. Quant à l’habitacle, la présentation ressemble beaucoup à celle de ses petits frères. Notons l’écran multimédia de 12 pouces.

Deux motorisations figurent au menu. La première, à un seul moteur et à roues motrices arrière, développe 177 ou 201 chevaux ainsi qu’un couple de 162 livres-pied. D’un autre côté, il y a une combinaison de deux moteurs avec rouage intégral produisant 302 chevaux et 229 livres-pied de couple. C’est grosso modo ce que propose le ID.4 aussi.

Photo: Volkswagen

Les batteries sont de 58 ou 77 kWh, ce qui donne une autonomie de 435 ou 588 kilomètres, respectivement. Ces deux derniers chiffres sont toutefois calculés en utilisant la vieille norme européenne NEDC. Si le Volkswagen ID.6 était offert ici, il faudrait s’attendre à beaucoup moins.

Qu’en dites-vous? Ce véhicule électrique vous intéresse?

