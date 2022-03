Audi A6 Avant e-tron Concept : une familiale électrique avec des airs de RS 6

Son dévoilement en première mondiale était programmé pour le Salon de l’auto de Genève, annulé pour 2022, mais c’est plutôt sur le web que l’Audi A6 e-tron Concept a été présentée à la presse spécialisée.

Il s’agit d’une variante de type familial, dont la commercialisation en série est prévue pour 2024, qui vient s’ajouter à la A6 e-tron Sportback Concept, dévoilée au Salon de l’auto de Shanghai en avril 2021. Ces deux voitures sont élaborées sur la nouvelle plate-forme PPE (Premium Platform Electric), développée conjointement avec Porsche. Celle-ci servira de base à l’élaboration de plusieurs modèles à motorisation électrique des deux marques allemandes.

Un look à la RS6 Avant

Côté look, cette familiale à motorisation électrique est très similaire à la récente RS 6 Avant à moteur V8 biturbo et retient les codes stylistiques propres à Audi.

Photo: Audi AG

Cependant, comme il s’agit d’une voiture électrique, sa calandre Singleframe est inversée et sa couleur est assortie à celle de la carrosserie en plus d’être cintrée d’un pourtour noir. Aussi, la calandre ne comporte pas d’ouvertures afin de bonifier l’aérodynamique et, par conséquent, l’autonomie. La partie avant de ce concept présente des air curtains sur les côtés, lesquels servent à assurer un meilleur écoulement de l’air, et le Cx de la A6 Avant e-tron Concept est chiffré à 0,24. On remarque au passage que les blocs optiques, avec feux de jour paramétrables, sont à la fois minces et très effilés.

L’un des aspects les plus frappants est sans contredit la bande d’aluminium qui débute au premier pilier de toit et qui se prolonge vers l’arrière où elle forme le déflecteur qui semble flotter au-dessus de la voiture.

Photo: Audi AG

Une bande lumineuse OLED souligne la largeur à l’arrière de cette familiale où le design est complété par un diffuseur. Selon Wolf Seebers du département de design, le style de l’éventuel modèle de série présagé par ce concept lui sera fidèle à 95%. Il suffira essentiellement d’ajouter des poignées de portière et de prévoir des rétroviseurs latéraux en guise de remplacement des caméras montées sur les portières pour les marchés où ces caméras ne sont pas autorisées par la législation.

Pour l’heure, la marque allemande ne montre que le look extérieur de la A6 Avant e-tron Concept, en expliquant que l’intérieur est en phase de développement et que les modèles de série élaborés sur la plate-forme PPE auront un habitacle inédit, lequel sera dévoilé plus tard.

Système électrique de 800 volts

Tout comme la plate-forme J1 qui sert de base aux e-tron GT et RS e-tron GT, l’architecture PPE est dotée d’un système électrique de 800 volts dont la batterie peut être rechargée de 5 à 80% de sa capacité en 25 minutes lorsque branchée à une borne livrant un courant continu pouvant atteindre 270 kilowatts. Audi précise également qu’il sera possible d’ajouter 300 kilomètres d’autonomie en 10 minutes avec ce type de recharge.

Photo: Audi AG

Deux versions sont prévues pour le modèle de série. La première hébergera un seul moteur entraînant les roues arrière, et son autonomie est chiffrée à 700 kilomètres. La seconde sera animée par deux moteurs générant une puissance combinée de 469 chevaux ainsi qu’un couple maximal de 590 livres-pied. La présence de deux moteurs signifie que cette version sera de facto dotée d’un rouage intégral à commande électronique, tout comme l’actuelle e-tron GT.

Précédée par un nouveau VUS à motorisation électrique

Mentionnons toutefois que le premier modèle de série conçu avec la plate-forme PPE ne sera pas la A6 e-tron Sportback ou Avant, mais plutôt le VUS Q6 qui se pointera en cours d’année 2022 et dont la commercialisation est prévue pour 2023. La direction de la marque a d’ailleurs affirmé que la plate-forme PPE était très polyvalente puisqu’elle servira de base à des modèles dont le gabarit sera semblable à celui des A4, A5, Q5, A6, A7 et Q7 à motorisation thermique du constructeur.

Et puisqu’il est question de motorisations à essence, précisons que l’Audi A6 actuelle, arrivée sur le marché en 2018, fera l’objet d’un restylage avant de faire place à un autre modèle, lequel sera toujours animé par un moteur à combustion interne. Selon le constructeur, les modèles à motorisation thermique seront offerts en parallèle avec ceux à motorisation électrique pour au moins les trois prochaines années.

En vidéo: notre essai de la Audi RS e-tron GT 2021