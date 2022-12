Audi pousse les RS 6 Avant et RS 7 jusqu’à 621 chevaux

Si vous pensiez qu’Audi allait en rester là avec ses redoutables RS 6 Avant et RS 7, détrompez-vous. La compagnie annonce aujourd’hui un nouvel ensemble Performance pour ces deux modèles.

Ce qui retient surtout l’attention, c’est la puissance accrue du V8 biturbo de 4 litres. Comme si 591 chevaux n’étaient pas suffisants, l’ensemble en question porte le total à 621 chevaux – plus que la voiture sport R8 à moteur V10 (602 chevaux) et presque autant que la RS e-tron GT électrique (637 chevaux en mode Boost). Le couple, lui, grimpe de 590 à 627 livres-pied.

Les ingénieurs installent de plus gros turbocompresseurs en plus de réduire le poids de 18 livres, entre autres. Des matériaux d’insonorisation sont enlevés, ce qui a aussi comme effet de laisser entrer plus de bruit du moteur dans l’habitacle.

Photo: Audi

Audi parle d’une accélération de 0 à 100 km/h plus rapide de deux dixièmes de seconde. Rappelons que notre collègue Marc Lachapelle a pu compléter ce sprint en 3,8 secondes avec une RS 6 Avant.

Par ailleurs, l’ensemble Performance comprend des roues de 22 pouces chaussées de pneus Continental Sport Contact 7 larges de 285 millimètres, donc plus mordants. À cela s’ajoute un différentiel central révisé et une reprogrammation pour les modes de conduite, incluant les RS1 et RS2 que le conducteur peut personnaliser.

Photo: Audi

Naturellement, d’autres changements permettent de distinguer les nouveaux modèles, comme des garnitures au fini mat et des couleurs mattes pour la carrosserie. On a un faible pour le Bleu Ascari que vous voyez sur certaines des images. À l’intérieur, des ceintures et des coutures bleues contrastantes ainsi que d’autres touches de cette même teinte ornent le décor.

Annoncées pour l’Europe dès cet hiver, les Audi RS 6 Avant Performance et RS 7 Performance arriveront sur le marché nord-américain l’an prochain, sans doute comme modèles 2024. La disponibilité pour le Canada reste à confirmer, tout comme les prix, mais sachez qu’ils débutent en ce moment à 126 500 $ et 131 700 $, respectivement.

