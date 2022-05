Volkswagen ajoutera des mini-concessions un peu partout au pays

Si tu le bâtis, ils viendront. C’est ce que se disent les hauts stratèges de Volkswagen Canada, qui souhaitent accroître la présence de la marque à travers le pays et du même coup sa part de marché, qui se situe actuellement à 3,6%.

Bien qu’elle soit l’une des plus grandes compagnies automobiles de la planète, Volkswagen compte relativement peu de concessionnaires au Canada. Avec 145, son réseau est beaucoup plus petit que ceux de Toyota (287) et Honda (237), mais aussi de Mazda (163).

Volkswagen Canada fera donc appel à ses concessionnaires pour ouvrir des concessions satellites qui desserviront des régions où la marque n’a pas encore d’empreinte. Selon des données de la firme IHS Markit, 19% des Canadiens habitent à plus d’une heure d’un concessionnaire Volkswagen.

Michael Ricciuto, directeur du développement du réseau, a expliqué au site Automotive News Canada, que ces nouveaux emplacements seront plus petits en superficie (environ 7 500 pieds carrés au lieu de 11 000) et en personnel. On les reconnaîtra aussi par une signature plus minimaliste. Pour l’entretien et les réparations, il n’y aura pas de travaux majeurs sur place.

C’est un modèle d’affaires que Volkswagen a déjà implanté avec succès en Europe. Est-ce que ça va fonctionner chez nous aussi? On verra. La compagnie dit avoir reçu des engagements pour 24 des 25 concessions satellites qu’elle entend déployer dans un premier temps. Un petit nombre d’entre elles se concentreront sur les véhicules électriques. L’échéancier n’est pas précisé, mais elles ne seront visiblement pas toutes prêtes avant 2025.

Photo: Volkswagen

Par ailleurs, lors d’une visite en sol canadien il y a quelques jours, le chef de la direction de Volkswagen of America, Scott Keogh, n’avait aucune annonce à faire concernant des investissements de ce côté-ci de la frontière. Les 7,1 milliards $ américains (tout près de 9 milliards $ canadiens) récemment promis pour les cinq prochaines années iront tous aux États-Unis et au Mexique.

Toutefois, Keogh a rappelé que l’usine de Chattanooga, au Tennessee, commencera cette année à produire des ID.4 pour l’ensemble du marché nord-américain afin de réduire les délais de livraison, qui peuvent atteindre deux ans. La capacité de production à cet endroit augmentera considérablement et l’ajout d’une chaîne de montage pour la fourgonnette ID. Buzz est également dans les plans.

En vidéo : notre essai du Volkswagen Taos 2022