Volkswagen cesse les commandes pour l’ID.4 au Canada

Victime d’une production limitée et concentrée en Allemagne ainsi que de divers problèmes d’approvisionnement comme bien d’autres véhicules, le multisegment électrique ID.4 de Volkswagen est loin de réussir à satisfaire à la demande, les livraisons pouvant prendre plus d’un an.

Le constructeur a donc du rattrapage à faire et vient de décider de suspendre la prise de commandes au Canada, comme il l’indique sur son groupe Facebook ID. Insider.

« Il y a beaucoup d’engouement pour l’ID.4, à tel point que tous nos modèles 2021 et 2022 au Canada sont déjà vendus. En raison de problèmes dans la chaîne d’approvisionnement mondiale et de retards de production dans certaines de nos usines, nous avons le regret d’annoncer que nous ne prenons plus de commandes pour l’ID.4 », peut-on lire.

Volkswagen Canada invite les consommateurs intéressés par ce véhicule à s’inscrire pour obtenir des mises à jour afin d’être parmi les premiers à connaître la date de début des réservations pour l’ID.4 2023.

Photo: Volkswagen

De bonnes nouvelles

En plus de l’usine de Zwickau, en Allemagne, le Volkswagen ID.4 sera désormais produit en Amérique du Nord spécialement pour desservir notre marché. Il s’ajoutera à la chaîne de montage de l’usine de Chattanooga, au Tennessee, à partir de cet été. Environ 1 000 travailleurs supplémentaires y seront embauchés d’ici la fin de l’année.

Ceci devrait réduire passablement les délais pour les clients à moyen terme.

Volkswagen a par ailleurs confirmé que les ID.4 fabriqués aux États-Unis seront un peu différents des exemplaires actuels. D’abord, la batterie proviendra de SK Innovation au lieu de LG, bien que sa composition devrait rester semblable. Rappelons que l’autonomie a augmenté pour 2022, passant de 400 à 422 kilomètres pour l’ID.4 à deux roues motrices et de 386 à 394 kilomètres pour celui à rouage intégral.

Photo: Antoine Joubert

Il est également question d’une console centrale révisée pour être plus « de style américain », mais on ne sait pas encore ce que ça signifie exactement.

Enfin, le patron de Volkswagen aux États-Unis, Scott Keogh, a laissé entendre que de nouvelles versions sont en préparation, notamment une dotée d’une plus petite batterie qui devrait réduire le prix de base, mais sans donner une date d’arrivée. L’aurons-nous ici au Canada? C’est à voir.

En vidéo : Meilleurs achats du Guide de lauto 2022 - catégorie des VUS électriques