Une Toyota Supra manuelle serait enfin en préparation

S’il y a une chose que bien des amateurs reprochent à la Toyota GR Supra, c’est certainement l’absence d’une boîte manuelle. L’ingénieur en chef de la voiture chez Toyota a déjà dit à plusieurs reprises que le constructeur n’avait pas l’intention d’en offrir une, se contentant à la place d’une automatique à huit rapports.

Mais comme le veut l’adage, il n’y a que les fous qui ne changent pas d’idée…

Plus tôt cette année, Toyota a admis avoir testé des versions manuelles de la GR Supra, sans donner plus de détails. Aujourd’hui, le média japonais Mag X rapporte qu’une boîte manuelle serait bel et bien en préparation et qu’elle pourrait s’ajouter à la gamme dans un avenir pas si lointain.

Certes, il s’agit encore d’une rumeur dont les sources ne sont pas tout à fait claires, mais le bruit commence à se faire de plus en plus persistant.

Toyota semble avoir comme stratégie d’apporter constamment des nouveautés et des améliorations à la GR Supra. En effet, après son lancement pour 2020, voici qu’arrive un modèle 2021 doté d’un six cylindres plus puissant (382 chevaux au lieu de 335), d’un châssis optimisé et surtout d’un nouveau moteur de base à quatre cylindres (255 chevaux) qui permet d’abaisser le prix.

À cela s’ajoute également une édition spéciale A91 au design exclusif, sans oublier la GR Supra GT4 de course qui sera en vente à des équipes privées dès le mois d’août. Exclusivement conçue pour la piste et fabriquée par Toyota Motorsport GmbH, cette dernière développe pas moins de 430 chevaux.

Une boîte manuelle serait la suite logique, non? Quelques préparateurs, dont EAG au Salon de la SEMA 2019, nous ont montré qu’il est possible de créer une GR Supra manuelle. Si la rumeur est vraie, Toyota pourrait nous faire ce cadeau plut tôt qu’on le pense.

D’autres médias avancent même que la voiture terminera sa génération actuelle avec une édition GRMN haute performance propulsée par le moteur de la future BMW M3, avec une puissance de plus de 500 chevaux.

Bref, la GR Supra n’a pas fini de nous surprendre.

En vidéo : Antoine Joubert présente la Toyota Supra 2020