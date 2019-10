Salut Bonjour : Antoine Joubert présente la Toyota Supra 2020

La Toyota Supra 2020 pourrait être plus puissante qu’on le dit

Officiellement, la Toyota Supra 2020 génère 335 chevaux et 365 livres-pied de couple, accélérant de 0 à 100 km/h en un peu plus de quatre secondes – un temps plus rapide que la Porsche 718 Cayman S de 350 chevaux. Toutefois, aux dires de quelques-uns qui l’ont déjà essayée, elle …