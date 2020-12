Toyota nous fait rêver à une GR Supra sans toit

Puisque le Salon de la SEMA à Las Vegas a été annulé cette année en raison de la pandémie de COVID-19, Toyota n’a pas pu exposer physiquement ses nombreux concepts et véhicules spéciaux.

Nous vous en avons déjà montré quatre le mois dernier, présentés dans le cadre de l’événement virtuel SEMA360, mais en voici un autre qui nous fait rêver en cette saison froide et enneigée : une GR Supra décapotable!

Est-ce un cadeau de Noël qui arrive à l’avance? La compagnie prévoit-elle lancer prochainement une version cabriolet de son coupé sport haute performance? Impossible d’en avoir le cœur net pour l’instant, mais tous les espoirs sont certainement permis.

Photo: Toyota

La Toyota GR Supra Sport Top 2021 est un concept avec toit de type Targa, à la manière de la Mazda MX-5 RF et de certaines Porsche 911. Les ingénieurs ont renforcé la structure de la voiture afin de pouvoir créer deux panneaux de toit qui peuvent s’enlever et se ranger dans le coffre, et ce, sans qu’il reste une barre au-dessus de l’habitacle.

Le design reproduit la GR Supra Heritage Edition du Salon de la SEMA 2019, qui elle-même se voulait un hommage à la Supra de quatrième génération. Le toit amovible au fini noir lustré contraste joliment avec la carrosserie blanche ponctuée d’un aileron massif et d'un diffuseur non moins imposant à l’arrière.

À défaut de nous offrir une boîte manuelle, les gens de Toyota seraient bien gentils de nous gâter en produisant cette Supra décapotable, vous ne trouvez pas? Gardons les doigts croisés!

En vidéo : Le meilleur achat 2021 dans la catégorie des sportives