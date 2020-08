Toyota RAV4 Prime ou Toyota Venza 2021?

Je loue un Lexus NX et je souhaite peut-être le remplacer par un Toyota RAV4 Prime ou encore par la Venza hybride qui arrivera prochainement. Je n’achèterai pas autre chose que du Toyota/Lexus. Alors, quel serait votre choix?

------------------

Bonjour Guy,

Vous ciblez évidemment deux produits qui sont très différents.

Le RAV4 Prime vous concédera une autonomie 100% électrique d’environ 65 à 70 kilomètres en de belles conditions (autour de 40 km en hiver), ce qui selon vos habitudes, pourrait faire en sorte que vous n’ayez que rarement recours à l’essence.

Puissant (302 chevaux) et très agréable à conduire, il vous offrira plus d’espace que votre Lexus NX et surtout, une meilleure visibilité.

Vous apprécierez aussi son ergonomie générale, drôlement plus efficace qu’avec le véhicule que vous conduisez actuellement, mais auquel vous vous êtes sans doute habitué. Le problème réside hélas en sa disponibilité, puisque les concessionnaires parlent déjà de près d’un an d’attente pour mettre la main sur un de ces modèles. Et il est clair qu’avec les crédits gouvernementaux qui seront applicables à son achat, les Québécois se l’arracheront.

De son côté, la nouvelle Venza risque elle aussi d’attirer les foules. Sa technologie mécanique, qui promet une consommation moyenne annoncée à seulement 5,9 L/100 km, en fait un véhicule encore moins gourmand que le RAV4 Hybrid, pour une puissance non négligeable de 219 chevaux.

Manifestement, l’avantage de la Venza réside en son confort et son espace. Sans doute un facteur qui vous plaira, puisque vous conduisez présentement un produit Lexus bien insonorisé. À ce niveau, la Venza devrait beaucoup vous étonner. Or, il y aura néanmoins un compromis à faire en matière de puissance en comparaison avec le RAV4 Prime.

Chose certaine, vous ciblez dans les deux cas des véhicules qui seront très convoités et sur lesquels il n’y aura aucun rabais d’applicable. Du moins, pas cette année. Il vaudrait donc la peine de rapidement faire l’exercice de magasinage et de réserver votre véhicule, en fonction bien sûr de la date de remise de votre NX.

En terminant, sachez que Lexus travaille actuellement à la refonte du NX, sans doute pour 2022. Utilisant la plate-forme et les éléments techniques du nouveau RAV4, il est fort possible que Lexus propose à son tour un NX hybride rechargeable. Pourrait-il s’agir pour vous du meilleur des mondes? Et seriez-vous en mesure de patienter jusque-là?

En vidéo: deux nouveaux modèles hybrides arrivent bientôt chez Toyota