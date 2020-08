Une Toyota Yaris 2010, un bon achat?

J’aimerais acheter une Toyota Yaris 2010 à ma famille pour qu’elle puisse se déplacer elle-même. Papa est tanné de jouer au taxi tout le temps. C’est une auto qui a 10 ans, mais est-ce que c’est un problème? Sinon, qu’est-ce que vous recommandez?

-----------------------

Bonjour Simon,

Il est rare que l’on se trompe avec l’achat d’une Toyota d’occasion. En effet, la réputation de la marque quant à sa fiabilité subsiste depuis si longtemps qu’elle doit bien être appuyée sur quelque chose! Cela dit, comme tous les véhicules de 10 ans, l’historique d’entretien joue un rôle majeur. Peu importe le modèle, nous vous recommandons de faire inspecter le véhicule que vous désirez acheter avant de signer quoi que ce soit.

Malheureusement, la bonne réputation de fiabilité de Toyota vient aussi avec du négatif, au sens où les Toyota d’occasion sont généralement plus dispendieuses que les produits concurrents.

En ce qui concerne la Yaris, il est difficile de recommander un de ses concurrents, mis à part peut-être la Honda Fit. Si ce n’est pas la voiture la plus excitante, c’est de loin, dans sa catégorie, la voiture la plus fiable, la plus robuste, et la mieux construite. Elle rendra de fiers services à votre fille, et vous pourrez prendre congé du taxi l’esprit en paix.

Si vous cherchez une bonne Yaris d’occasion, vous trouverez de bonnes affaires ici!

En vidéo: notre essai souvenir de la Toyota Yaris 2009