Le Toyota RAV4 Prime sera éligible à de grosses subventions

L’engouement autour du Toyota RAV4 Prime au Canada est énorme depuis que le constructeur en a fait le dévoilement, à l’automne 2019. Capable de circuler en mode 100% électrique sur 68 kilomètres, il a piqué la curiosité de bien des automobilistes, qui ont été nombreux à réserver un sans même en connaître la facture!

Alors que les premiers exemplaires de cette variante hybride rechargeable du populaire RAV4 s’apprêtent à arriver au Québec, Toyota Canada nous a finalement confirmé son prix.

Le RAV4 Prime 2021 sera offert à partir de 44 990 $ (avant les frais de transport et préparation), un prix qui permettra à ses acheteurs canadiens de bénéficier de la subvention de 5 000 $ offerte par le gouvernement fédéral pour inciter les consommateurs à se tourner vers des modèles électriques. Qui plus est, le prix du RAV4 Prime et sa batterie de 18,1 kWh lui permettent aussi d’être éligible à une subvention de 8 000 $ au Québec. En combinant ces deux aides financières, les acheteurs québécois du RAV4 Prime 2021 pourront donc toucher une subvention totale de 13 000 $, le plus haut montant disponible à l’achat d’un véhicule électrique.

En guise de comparaison, les deux principaux rivaux du Toyota RAV4 Prime, les Mitsubishi Outlander PHEV et Ford Escape PHEV, ne sont éligibles qu’à une aide totale de 6 500 $ au Québec. Ceci est dû au fait que leur batterie (respectivement de 12 kWh et de 14,4 kWh) n’est assez volumineuse pour pouvoir toucher les pleines subventions des deux paliers de gouvernement.

La gamme de prix du Toyota RAV4 Prime 2021 :

SE : 44 990 $

XSE : 51 590 $

XSE Ensemble Technologie : 56 990 $

Dans sa variante SE d’entrée de gamme, le RAV4 Prime sera équipé de jantes de 18 pouces, de sièges chauffants à l’avant et à l’arrière et d’un écran tactile de huit pouces intégrant un système d’infodivertissement compatible avec Android Auto et Apple CarPlay.

La variante XSE en rajoute une couche avec des jantes de 19 pouces, un écran tactile de neuf pouces, un hayon à ouverture électrique et un chargeur sans fil pour votre téléphone cellulaire. Puis, l’ensemble Technologie permet d’accéder à des équipements plus haut de gamme comme un système d’affichage tête haute, un toit panoramique, une chaine audio JBL à 11 haut-parleurs et des sièges ventilés à l’avant.

Photo: Toyota

Pénurie en vue

Dèjà très attendu par les consommateurs canadiens en raison de sa grande autonomie électrique et de sa puissance épatante de 302 chevaux, le RAV4 Prime a donc un nouvel argument en sa faveur : un prix compétitif qui devient encore plus alléchant en raison des aides gouvernementales.

La grande question sera maintenant de savoir si Toyota pourra répondre à la demande. Et pour le moment, disons que ça n’augure pas très bien. Contacté par Le Guide de l’auto, un concessionnaire Toyota de la région de Montréal nous a confirmé qu’il fallait compter environ 18 mois d’attente avant de mettre la main sur un exemplaire. « Nous avons reçu beaucoup de réservations depuis janvier », nous explique-t-on pour justifier un tel délai.

Photo: Toyota

Il faut comprendre que contrairement aux autres variantes du RAV4 qui sont construites au Canada, le RAV4 Prime est assemblé au Japon. Du bout des lèvres, Toyota nous indique qu’on livrera tout au plus 1 000 RAV4 Prime 2021 au Canada.

Sans donner de commentaires quant à ces délais qui dépassent l’entendement, Toyota Canada admet que la popularité du produit pourrait avoir un impact sur sa disponibilité. « Nous avons vu une demande sans précédent pour un pré-lancement de véhicule », note Scott MacKenzie, directeur national principal aux affaires externes chez Toyota Canada.

« Nous ferons tout ce que nous pourrons afin de permettre une bonne accessibilité à ce produit », assure néanmoins Stephen Beatty, vice-président et secrétaire général chez Toyota Canada. En raison de la forte demande au Québec (et du fait qu’il s’agit de la province où la subvention est la plus généreuse), M. Beatty nous a confirmé que la très grande majorité des RAV4 Prime 2021 seront livrés chez nous.

Photo: Toyota

L’électrification se poursuit chez Toyota

Le Toyota RAV4 Prime devient le deuxième véhicule hybride rechargeable de la gamme Toyota, après la Prius Prime. Même si le constructeur japonais ne propose toujours pas de modèle entièrement électrique, il poursuit l’électrification de sa gamme en offrant toujours plus de modèles hybrides. On s’apprête d’ailleurs à en lancer deux nouveaux, la Venza 2021 et la Sienna 2021.

Toyota s’est déjà engagée à offrir une variante hybride de tous ses modèles d’ici 2025. Qui plus est, le constructeur s’attend à ce que 40% de ses ventes soient composées de modèles hybrides dans cinq ans.

En vidéo: Deux nouveaux modèles hybrides arrivent chez Toyota