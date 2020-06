Ford Escape PHEV 2020 : cinq choses à savoir

Une Honda Civic Si 2000 vendue plus de 67 000 $

Une Honda Civic Si 2000 a réussi à faire grimper les mises jusqu’à 50 000 $ US. Cette somme représente plus de 67 000 $ CAN. L’enchère s’est déroulée sur le populaire site Bring a Trailer et elle s’est terminé le 5 juin. Si la voiture a suscité autant d’intérêt, …