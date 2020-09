Une troisième banquette dans le Ford Escape?

Ford planifie toujours de commercialiser l’Escape avec une troisième rangée de sièges pour accommoder un total de sept passagers. Cependant, cette version ne verra probablement pas le jour en Amérique du Nord, selon Ford Authority.

Actuellement en développement sous le nom de code CX430, le Ford Escape avec la troisième rangée de sièges partagera la plateforme C2 de la présente génération. Celle-ci est employée notamment pour le Ford Bronco Sport ainsi que le Lincoln Corsair.

Photo: Ford Motor Company

Toutefois, cette mouture sera plus longue et aura un empattement plus grand. On peut soupçonner que le design général de l’utilitaire sera vraisemblablement le même que celui de l’Escape traditionnel. Naturellement, la ligne de toit sera modifiée pour accommoder les dimensions supérieures. Cette dernière se verra aussi greffer un pilier D.

Quant à l’intérieur, le plus gros changement sera évidemment l’ajout d’une banquette. Du côté de la motorisation, elle sera sûrement identique à l’Escape de présente itération.

Photo: Ford Motor Company

Où se vendra-t-il? Ford Authority juge que l’Escape sera certainement écoulé sur le marché européen. L’idée est de suivre ces concurrents tels que Volkswagen, Honda, Mazda et Nissan, qui offrent ou vont proposer des VUS compacts avec une troisième rangée.

Cependant, la formule n’est pas aussi sûre pour l’Amérique du Nord. S’il était commercialisé chez nous, l’Escape à 7 places pourrait succéder au Edge, bien que ce dernier ne dispose que de 5 places. Il adoptera conséquemment une nomenclature du genre « Escape MAX », comme c’est le cas pour l’Expedition, ou encore « Grand Escape ». Le véhicule sera sans doute produit au même endroit que l’Escape conventionnel à Louiseville au Kentucky.

Plus de détails seront révélés plus près du lancement du modèle, qui est provisoirement prévu pour 2022.