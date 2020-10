Ford rappelle 700 000 véhicules en Amérique du Nord

En vidéo : un Québécois présente sa collection exceptionnelle de Ferrari

Ferrari est incontestablement l’une des marques automobiles les plus mythiques de la planète. Tous les modèles fabriqués par le constructeur de Maranello sont exceptionnels, on s’entend là-dessus. Mais parmi ceux-ci, il y en a cinq qui se démarquent du lot et représentent le summum de ce que Ferrari a à …