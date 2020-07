Ford Bronco Sport 2021 : plus qu’un Escape avec des grosses roues

Ford a procédé cette semaine au lancement du modèle le plus attendu de 2020, le Bronco. Et tant qu’à y être, le constructeur a également présenté le Bronco Sport 2021.

Même s’ils portent le même nom, le Bronco et le Bronco Sport ont très peu de choses en commun, mis à part le design.

Alors que le Bronco est un véritable véhicule 4x4 construit sur le même châssis que la camionnette Ranger, le Bronco Sport est un véhicule utilitaire de plus petit gabarit, similaire à celui de l’Escape. Le nouveau Bronco Sport est d’ailleurs à partir de la plate-forme C2, qui sert aussi à l’Escape.

Malgré son nom, le Bronco Sport 2021 se rapproche donc beaucoup plus d’un Escape que d’un Bronco. Mais avec une bonne dose d’attitude et des performances hors route relevées, il s’adresse à un public différent. Un public en quête d’un véhicule polyvalent, un peu à la manière d’un Jeep Cherokee.

Pensé pour le plein air

Comme le Bronco ordinaire, le Ford Bronco Sport se veut un allié des amateurs de plein air. Ford a ainsi pensé à une multitude de commodités comme des sangles pour accrocher sacs à dos et autre matériel ou des vide-poches à fermeture éclair au dos des sièges pour accroître l’espace de rangement.

Sa ligne de toit très haute permet également un espace de chargement optimisé qui peut accueillir deux vélos de montagne à roues de 27,5 pouces sans avoir à les coucher sur le côté. Des supports à vélo pensés pour ça peuvent être livrés avec les véhicules.

Photo: Ford

D’ailleurs, Ford fait de la personnalisation l’une des forces du Bronco Sport. Le constructeur offrira plus de 100 accessoires en option. L’espace arrière du Bronco Sport peut être transformé en petite table de travail ou de cuisine en un tour de main, une autre particularité que les adeptes de plein air risquent d’apprécier. Pareil pour le convertisseur de 400 W et les projecteurs installés au hayon.

Quatre versions, deux moteurs

À son arrivée chez nous, le Ford Bronco Sport 2021 pourra être commandé en quatre variantes, dont les prix ont déjà été confirmés :

Base : 32 199 $

Big Bend : 34 199 $

Outer Banks : 37 699 $

Badlands : 40 199 $

Tous les Bronco Sport seront livrés de série avec un rouage à quatre roues motrices, de même qu’une transmission automatique à huit rapports.

Photo: Ford

Du côté des motorisations, le Bronco Sport emprunte deux moteurs à l’Escape. À l’exception de la version Badlands, tous les modèles sont livrés avec un bloc à trois cylindres turbocompressé de 1,5 litre. On a ainsi droit à une puissance de 181 chevaux et à un couple de 190 livres-pied.

Avec le Bronco Sport Badlands, on passe plutôt à un moteur à quatre cylindres turbo de 2,0 litres développant 250 chevaux et 277 livres-pied de couple.

En plus de cette motorisation plus dégourdie, la version Badlands propose de meilleures compétences hors route avec une suspension rehaussée ainsi qu’un sélecteur de modes de terrain G.O.A.T. (Goes Over Any Type of Terrain) emprunté au Bronco. Voyez donc le Badlands comme l’équivalent de la version Trailhawk chez Jeep.

Photo: Ford

Pour ce qui est du remorquage, le Bronco Sport pourra tirer des charges allant jusqu’à 2 000 livres avec le moteur à 3 cylindres et 2 200 livres avec le 4 cylindres.

Le Ford Bronco Sport 2021 arrivera chez les concessionnaires d’ici la fin de l’année 2020. Il est possible de commander son exemplaire au coût de 100 $ dès maintenant sur le site de Ford Canada.