Ford Escape PHEV : enfin de la lumière au bout du tunnel

Le Ford Escape PHEV entrera en production en 2021

C’est au début du printemps 2019 que le Ford Escape de nouvelle génération a été présenté pour la première fois—incluant ses versions hybride et hybride rechargeable – pour l’année-modèle 2020. Or, 18 mois plus tard, l’ Escape branchable ou PHEV se fait toujours attendre. Pire encore, on apprend aujourd’hui que …