Deux ans d'attente pour un Toyota RAV4 Prime, vraiment?

Toyota RAV4 Prime 2021 : électrifiant!

On n’a plus les Toyota RAV4 que l’on avait! Lorsque les premiers exemplaires de cet utilitaire compact sont arrivés chez nous, en 1998, je n’aurais jamais imaginé qu’une vingtaine d’années plus tard, il deviendrait le modèle le plus populaire de la marque au pays. Pour preuve, à la fin du …