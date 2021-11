Toyota RAV4 ou Volkswagen Taos?

Je souhaite remplacer ma Kia Soul 2011 que j’ai bien aimée. J’ai donc fait l’essai du Seltos, mais il ne me plaît pas. Après plusieurs essais, j’hésite entre le Toyota RAV4 et le Volkswagen Taos. J’ai un faible pour le Taos, mais sa fiabilité m’inquiète, d'autant plus que je souhaite le conserver pour dix ans. Qu’en pensez-vous?

Bonjour Véronique,

Je comprends par votre message que vous aimeriez entendre que le Taos sera fiable et sans tracas pendant dix ans, comme le serait probablement le RAV4, bien que son bilan ne soit pas sans tache. Hélas, impossible pour moi de m’avancer à ce sujet! Nous recevons beaucoup de questions concernant ce modèle spécifique de Volkswagen qui semble tout indiqué pour les besoins des acheteurs québécois. Or, le véhicule fait déjà l’objet d’un rappel et il serait très audacieux de garantir une fiabilité égale à celle du Toyota RAV4. Un véhicule certes plus pragmatique, mais qui vous offrira une tranquillité d’esprit sans doute supérieure à celle de Volkswagen.

Photo: Antoine Joubert

Naturellement, le RAV4 est aussi un produit un tantinet plus polyvalent en matière d’espace de chargement, et qui livre une puissance supérieure pour une consommation équivalente. Sachez également que les coûts de possession et d’entretien sont un peu plus élevés chez Volkswagen que chez Toyota, bien que la garantie soit à l’avantage du constructeur allemand.

Vous avez un choix difficile à faire. Honnêtement, je ne crois pas qu’il y ait de gros risques à courir avec le Taos, considérant qu’il partage plusieurs de ses éléments avec d’autres produits de la marque déjà connus. Or, garantir une fiabilité en béton est en ce moment impossible, puisque seul le temps nous donnera la réponse. La question est donc de savoir si vous écouterez votre cœur ou si vous serez plutôt rationnelle. Mon conseil : refaites un essai routier de chacun de ces véhicules et projetez-vous dans les dix prochaines années. Vous trouverez sans doute votre réponse à la suite de cet exercice.

