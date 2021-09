Quelle version du Toyota RAV4 devrais-je choisir?

Je souhaite me procurer un Toyota RAV4 neuf. Dois-je privilégier l’hybride ou même le branchable?

Bonjour Katherine,

Le Toyota RAV4 est un produit avec lequel on ne peut pas se tromper. C’est un véhicule fiable, durable et accompagné d’une excellente valeur de revente. Cela dit, Toyota profite de la vague en le proposant à des taux très élevés, ce qui, en effectuant des calculs, vient considérablement affecter « l’aubaine » qu’il représente. À l’heure actuelle, le taux en financement pour un modèle 2021 (alors que les 2022 sont sur le point de débarquer) est à 3,49%, ou à 4,49% en location sur 48 mois. Pour les hybrides et hybrides rechargeables, les taux grimpent en location à 6,09%. Et pas besoin de vous dire qu’il n’y a pas place à la négociation sur ces modèles qui, peu importe la version, sont toujours très convoités.

Maintenant, que choisir entre le modèle à essence, l’hybride et la version Prime (hybride rechargeable)? Naturellement, si la chance vous sourit et que le budget convient, la déclinaison Prime est fort alléchante. Avec un rabais de 13 000 $ taxes incluses octroyé par le gouvernement en raison de la taille de sa batterie, une version SE initialement vendue à 47 349 $ plus taxes revient finalement à 36 041 $ plus taxes, soit à 800 $ de plus que la version LE AWD hybride ordinaire. En somme, une aubaine considérant le surplus de puissance, de capacités, et le fait que vous puissiez parcourir jusqu’à 70 kilomètres en mode électrique, avant de tomber en mode hybride, où vous consommerez environ 6 L/100 km. Ce même exercice est également viable si vous choisissez de monter en gamme et d’opter pour une XSE plus luxueuse, en comparaison avec hybride Limited.

Photo: Germain Goyer

Naturellement, le problème demeure la disponibilité du produit, pour lequel on peut compter jusqu’à deux ans d’attente. Voilà pourquoi plusieurs choisissent l’option du RAV4 hybride régulier, qui lui aussi, se fait très rare. Pour ce dernier, vous attendrez quelques mois, peut-être une demi-année, avant de pouvoir le dénicher.

Personnellement, je privilégierais l’hybride à l’essence. Non seulement vous épargnerez environ 2,5 L/100 km, mais vous gagnerez en puissance, en silence de roulement et en remorquage (2 000 lb contre 1 500 lb), tout en profitant d’un rouage intégral plus performant, actionné par un moteur électrique arrière logé directement sur l’essieu. Pour à peine 2 200 $ de plus qu’une version à essence, je considère que cette option est un incontournable.

Photo: Frédéric Mercier

Il ne vous reste donc qu’à choisir le niveau d’équipement désiré et à évaluer votre niveau de tolérance à l’attente. Parce que pour obtenir un RAV4 hybride ou Prime, il faut s’armer de patience.

