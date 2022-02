Meilleurs achats 2022 du Guide de l’auto : Toyota RAV4

Comme chaque année, le Guide de l’auto publie ses meilleurs achats dans toutes les catégories de véhicules.

Les VUS compacts sont toujours les plus populaires auprès des acheteurs québécois. C’est une catégorie extrêmement disputée où il est très difficile de faire sa place.

Le Toyota RAV4 l’emporte

Pour l’année 2022, c’est le Toyota RAV4 qui domine. Grâce à son habitacle logeable, son grand coffre et son confort de roulement, c’est lui qui synthétise le mieux ce que les gens recherchent.

Photo: Toyota

L’autre avantage, c’est qu’il est disponible en plusieurs déclinaisons, avec des motorisations très diverses. Une motorisation à essence bien sûr, mais aussi un modèle hybride ainsi que le fameux RAV4 Prime hybride rechargeable.

Ce dernier peut parcourir une distance de 68 km en mode 100% électrique tout en proposant une puissance supérieure à 300 chevaux. Encore faut-il pouvoir mettre la main sur ces modèles très prisés, dont le temps d’attente chez les concessionnaires se compte en années…

Faute de RAV4 Prime, la version hybride non rechargeable est également intéressante, car plus silencieuse, plus économique en carburant et légèrement plus performante que les modèles à essence.

Les finalistes

Derrière le RAV4, la seconde position est toujours occupée par le Subaru Forester. Un utilitaire sport que le constructeur peaufine au fil des années, et qui demeure une valeur sûre du segment.

Photo: Mathieu St-Pierre

En 2022, on note quelques retouches esthétiques, mais surtout une nouvelle version Wilderness, davantage axée sur la conduite hors route. Quelle que soit la version retenue, le VUS japonais se démarque par son roulement confortable et bien calibré pour nos routes, une motorisation suffisamment performante et une excellente visibilité grâce à sa grande fenestration.

Sur la dernière marche du podium, on retrouve deux cousins qui partagent bon nombre d’éléments techniques mais un design totalement opposé : le Nissan Rogue et le Mitsubishi Outlander. Deux véhicules complètement revus en 2021, et qui ont convaincu l’équipe du Guide de l’auto. Proposant un espace intérieur suffisant, une conduite efficace et sûre ainsi que des performances adéquates, le Rogue et l’Outlander sont attrayants pour ceux qui désirent un utilitaire compact.

Photo: Guillaume Rivard

Le Nissan se distingue surtout par son très bon rapport prix/équipement, tandis que l’Outlander peut compter sur sa longue garantie pour séduire ceux qui souhaitent conserver leur véhicule longtemps. Dommage que Nissan n’offre pas encore de version électrifiée, les acheteurs devant se contenter de deux moteurs (3 cylindres ou 4 cylindres) à essence.

Du côté de Mitsubishi, on a déjà annoncé l’arrivée d’un nouvel Outlander PHEV, doté d’une motorisation hybride rechargeable pour l’année modèle 2023.

Pour consulter la liste des meilleurs achats du Guide de l'auto 2022 dans toutes les catégories, c’est par ici!