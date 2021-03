Toyota RAV4 ou Subaru Outback, quel est le meilleur choix?

Nous regardons pour acheter un Subaru Outback 2021 ou un Toyota RAV4 2021. Nous roulons environ 60% en ville et 40% sur l'autoroute. Nous voyageons souvent à quatre adultes avec beaucoup de bagages : skis, sacs de bottes, sacs à dos, raquettes à neige, sacs de vêtements, glacière, kit de dépannage, etc. Nous recherchons principalement: fiabilité, sécurité, logeabilité et faibles coûts d’entretien. Nous conservons nos véhicules quatre à cinq ans. Quel serait le meilleur choix et quelle motorisation recommandez-vous pour ces deux véhicules?

Bonjour Claude,

D'abord, sachez que quel que soit le modèle que vous allez acheter, vous ferez un bon choix puisque les deux véhicules ont remporté notre palmarès des meilleurs achats 2021.

Que ce soit à bord du RAV4 ou de l'Outback, quatre adultes peuvent prendre place confortablement. Les deux véhicules proposent de grands coffres, dont la forme est très logeable. Avec une contenance de 920 litres, l'Outback dispose d'un peu moins d'espace que le RAV4 et ses 1 059 litres. Les valeurs s'inversent une fois la banquette arrière rabattue puisque le Subaru peut engloutir 2 144 litres, contre 1 977 pour le Toyota. Il est aussi important de préciser que l'Outback bénéficie d'un seuil de chargement plus bas, ce qui facilite le placement des objets lourds ou encombrants.

La tenue de route des deux véhicules n'appelle pas de critique particulière. L'Outback est un peu plus invitant à conduire, en particulier l'hiver avec son excellente traction intégrale. Mais le RAV4 ne démérite pas sur la neige et met en avant son très bon confort de roulement, particulièrement bien adapté aux routes québécoises.

Photo: Subaru

Chez Toyota, le RAV4 hybride me semble être la meilleure option. Moins bruyante que la version à essence, l'hybride accélère plus fort grâce à ses moteurs électriques et consomme très peu de carburant. Sachant que vous roulez beaucoup en ville, ce sera un avantage important. En effet, il ne consomme que 6 L/100 km en moyenne, ce qui est très peu pour un véhicule de cette taille.

Chez Subaru, le moteur 2,5 litres offre une puissance un peu juste, mais suffisante pour un usage quotidien. Le bloc 2,4 litres turbo est plus plaisant et performant, mais il consommera aussi plus de carburant. Avec le 2,5 litres, il faut compter 8,2 L/100 de moyenne, et 9,1 L/100 km avec le 2,4 litres, sachant que le moteur turbo va consommer au moins 12L/100 km en ville, où vous roulez souvent.

Reste la question de la possession à long terme. le RAV4 comme l'Outback bénéficient d'une très bonne valeur de revente sur le marché québécois. La fiabilité des deux véhicules donne satisfacation dans l'ensemble, avec un léger avantage pour le RAV4 dont tous les moteurs sont solides et éprouvés. En ce qui concerne l'Outback, le moteur 2,5 litres est fiable, mais une inconnue demeure à propos du moteur 2,4 litres turbo. Il fait preuve de fiabilité jusqu'à présent, mais il n'est pas vendu depuis suffisamment longtemps pour pouvoir juger de sa durabilité à long terme.

En conclusion, les deux véhicules proposent un très bon rendement d'ensemble, la principale différence dans votre cas sera de choisir entre le plaisir de conduite et la consommation de carburant. Si une conduite plus engageante est importante pour vous, optez pour l'Outback, mais si l'espace de chargement et l'économie d'essence priment sur le reste, le Toyota RAV4 hybride sera un très bon compagnon de route.

