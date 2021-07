En vidéo : les 10 modèles les plus populaires au Québec

On dit souvent que les automobilistes québécois sont friands de petits véhicules, contrairement au reste du paysage nord-américain. C’est en partie vrai… mais pas tant que ça!

Comme ailleurs au Canada et aux États-Unis, le Québec n’échappe pas à la folie des camionnettes et des véhicules utilitaires. Ceci dit, on retrouve quand même quelques voitures compactes dans le Top 10 des meilleurs vendeurs de la province.

L’équipe du Guide de l’auto a parcouru les chiffres de ventes des constructeurs automobiles pour l’année 2020 afin de dresser un palmarès des 10 modèles les plus populaires.

Pour connaitre leur identité, visionnez la capsule vidéo au haut de cet article!