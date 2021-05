Un premier Ford Bronco aperçu au Québec

Ford Bronco 2021 : plus de 125 000 commandes officielles

Ford a donné hier plusieurs détails concernant le tout nouveau Bronco 2021 . Notamment, on apprend que plus de 125 000 des quelque 190 000 réservations faites par des clients au Canada et aux États-Unis depuis l’été dernier ont été transformées en commandes officielles, soit environ les deux tiers. D’autres …