Hyundai Kona N 2022 : un nouveau genre de hot hatch

Hot Hatch. C’est l’expression britannique consacrée pour décrire une compacte à hayon dopée aux stéroïdes avec un moteur gonflé et une dynamique relevée, créneau du marché créé avec l’arrivée de la Volkswagen Golf GTI de première génération lancée en 1976.

La GTI existe encore, désormais accompagnée par la Golf R, et ce créneau compte encore quelques autres modèles de marques rivales, mais les ventes sont aujourd’hui moins soutenues.

Actuellement, ce sont les VUS de tous gabarits qui ont la cote, et c’est pourquoi Hyundai a choisi de mettre au point une variante N de son Kona, lequel devient le troisième modèle du constructeur sud-coréen à recevoir les attentions des ingénieurs de la division à haute performance, après le Veloster N et l’Elantra N qui vient aussi s’ajouter à l’offre de Hyundai.

Photo: Hyundai

Sur le circuit

C’est sur le circuit de Sonoma Raceway en Californie, ainsi que sur les routes avoisinantes, que nous avons pu mettre le Kona N à l’essai. Premier constat, il est vraiment amusant à conduire! Bien qu’il s’agisse d’un petit véhicule utilitaire, il s’est montré remarquablement à l’aise dans cet environnement atypique.

Lancé à l’assaut des virages du circuit, le Kona N s’est montré très joueur avec un comportement plutôt neutre teinté d’un sous-virage lorsque ses limites sont atteintes. La présence d’un différentiel électronique à glissement limité permet de bien faire passer la puissance à la piste, et on sent juste assez d’effet de couple dans le volant en accélération franche en sortie de virage pour découvrir un certain caractère enjoué au Kona N. Cependant, il n’est pas d’une précision clinique comme la Golf GTI ou la Golf R peuvent l’être.

L’autre facteur qui aide beaucoup sa dynamique est le fait que le Kona N est équipé de pneus Pirelli P Zero spécialement adaptés, montés sur des jantes en alliage de 19 pouces.

Photo: Hyundai

Une trame sonore de circonstance

Son moteur turbocompressé est volontaire et son système d’échappement lui permet de s’exprimer avec une vivacité peu commune. On entend à la fois le sifflement du turbo ainsi que les pétarades de l’échappement, ce qui fait que la trame sonore ajoute à l’expérience.

La seule boîte disponible pour le Kona N est une boîte à double embrayage dotée d’un mode appelé Track N Sense Shift, lequel est tellement bien adapté à la conduite sur circuit qu’il n’est presque pas nécessaire de se servir des paliers de changement de rapports au volant, puisque la boîte sélectionne toujours le rapport approprié, notamment en rétrogradant rapidement lors d’un freinage appuyé avant d’aborder un virage. Du beau travail.

Un autre mode appelé N Grin Shift permet d’augmenter la pression de suralimentation du turbo pendant 20 secondes et, par conséquent, de porter la puissance du moteur à 286 chevaux, soit 10 de plus, pendant cette période. Très cool sur les lignes droites ou les enfilades de virages rapides…

Photo: Hyundai

Les calibrations N

Deux boutons N de couleur bleutée sont localisés au volant et permettent de passer à la volée aux calibrations les plus performantes.

Photo: Gabriel Gélinas

De plus, il est possible de paramétrer les modes Customs 1 et 2 avec des réglages spécifiques, notamment pour le différentiel électronique, la suspension adaptative et la sonorité de l’échappement, et de choisir les calibrations les plus appropriées pour les circonstances.

Le seul regret, c’est que le Kona N est un véhicule à traction et qu’il n’est pas doté d’un rouage intégral. La disponibilité d’un rouage intégral, accompagné de quelques chevaux supplémentaires, pourrait changer la donne surtout en ce qui a trait à l’usage au quotidien dans notre climat nordique.

Photo: Gabriel Gélinas

Sur la route

Sur les routes balisées, tout ce qui fait le charme du Hyundai Kona N sur le circuit devient un peu moins agréable : bruits de roulement, bruit de vent, sans compter les calibrations plutôt fermes du Kona N sur un revêtement moins lisse que celui d’un circuit.

Aussi, l’empattement court du Kona affecte inversement son niveau de confort sur une chaussée inégale. C’est le prix à payer pour rouler à bord de cette version plus éclatée. Le look de l’habitacle fait un peu bas de gamme, malgré les affichages spécifiques N des deux écrans, soit celui qui remplace le bloc d’instruments et l’écran central, ainsi que les sièges sport et le pédalier en alu.

Le Hyundai Kona N sera disponible dès janvier 2022 avec une dotation de série très complète, ce qui signifie que l’acheteur n’aura qu’à faire son choix parmi les six couleurs disponibles. La direction canadienne de Hyundai n’a pas encore révélé le prix de cette nouvelle variante du Kona, lequel sera annoncé peu avant sa commercialisation.