Hyundai Elantra N et Kona N 2022 : la haute performance à 40 000 $

Les amateurs de Hyundai et de voitures de performance qui attendaient impatiemment de connaître les prix des nouveaux modèles N de la marque peuvent maintenant faire leurs calculs.

Commençons avec la berline Elantra N 2022, dont le moteur turbocompressé de 2 litres génère une puissance de 276 chevaux (10 de plus temporairement avec la fonction « N Grin Shift ») et un couple de 289 livres-pied. Elle débute à 37 199 $ avec la boîte manuelle à six rapports et à 38 799 $ lorsque munie de la boîte à double embrayage comptant huit rapports. À cela s’ajoutent des frais de transport et de préparation de 1 725 $.

Dans chaque cas, on retrouve un différentiel électronique à glissement limité, un échappement sport à deux embouts, un aileron arrière surélevé, des jantes en alliage exclusives de 19 pouces chaussées de pneus Michelin Pilot Sport 4S d'une largeur de 245 millimètres, une suspension à contrôle électronique de nouvelle génération ainsi que divers renforts de châssis. C’est sans parler des sièges sport et de l’affichage numérique adapté à l’intérieur.

Photo: Hyundai

La Hyundai Elantra N rivalisera directement avec la Subaru WRX 2022 entièrement redessinée de 271 chevaux, dont le prix n’est pas encore connu (le modèle 2021 se vendait à partir de 29 995 $). Elle se limite toutefois à une traction, alors que sa rivale japonaise possède un rouage intégral. Son prix la positionne également entre la Volkswagen Jetta GLI de 228 chevaux (à partir de 31 595 $) et la future Honda Civic Type R 2023 de plus de 300 chevaux.

Vous préférez un hayon au lieu d’un coffre classique? Le VUS sous-compact Hyundai Kona N 2022 s’affiche à 39 999 $, plus des frais de transport et de préparation de 1 825 $.

Photo: Hyundai

Animé par le même moteur que l’Elantra N et lui aussi disponible uniquement à deux roues motrices, le plus explosif des Kona se contente de la boîte à double embrayage. La recette est similaire : différentiel électronique à glissement limité, échappement sport, roues spéciales de 19 pouces, pneus Pirelli P Zero (235/40R19), renforts de châssis, freins de haute performance et ainsi de suite.

Au fait, Hyundai compare l’expérience au volant du Kona N à un jeu vidéo. Le conducteur a accès à des données telles que les chronos et la position du véhicule sur un circuit, l’affichage tête haute exclusif évoque la course, tandis que des boutons N sur le volant permettent d’alterner entre des modes programmés.

Photo: Hyundai

Le Hyundai Kona N s’élève au-dessus des Volkswagen Golf GTI (traction) et Mazda3 Sport Turbo/CX-30 Turbo (rouage intégral) en termes de performances et de prix. La première débute à 31 495 $ pour 2022 et développe 241 chevaux, alors que les deux autres tournent autour de 35 000 $ et proposent jusqu’à 250 chevaux.

