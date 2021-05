Hyundai Kona N 2022 : cinq choses à savoir

Le Hyundai Kona aura sa version de performance en 2022! Une version N inspirée de la course automobile s’ajoutera au catalogue du modèle.

Le Kona devient ainsi le deuxième modèle de Hyundai à bénéficier du traitement de la division sportive N, après la Veloster. On sait d’ailleurs déjà que la Hyundai Elantra aura elle aussi droit à sa version N prochainement.

Voici cinq choses à savoir sur le Hyundai Kona N 2022.

Photo: Hyundai

Design sportif

Le Kona N est doté des lignes plus agressives et sportives que la version de base. D’abord, les accents rouges situés sur les pare-chocs avant et arrière ainsi que les jupes amplifient l’effet de sportivité. Hyundai a redessiné les grilles à l’avant pour qu'elles soient bien séparées par des éléments contrastants.

De plus, la large prise d'air inférieure du pare-choc avant est inspirée d'un fuselage aéronautique afin d’offrir un refroidissement moteur plus efficace lors de la conduite sportive.

De profil, les ailes sont élargies pour donner un effet musclé. Quant à l’arrière, le design s’appuie sur un double becquet de toit qui intègre un feu de freinage triangulaire spécifique à la gamme N. Les jantes sont exclusives au modèle, de même que plusieurs éléments stylistiques retrouvés à l’intérieur, tels que les sièges baquets et les pédales métalliques.

Photo: Hyundai

Moteur musclé

Le petit VUS est propulsé par un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres. Celui-ci développe une puissance de 276 chevaux et un couple de 289 lb-pi, et est jumelé à une transmission à double embrayage de huit rapports.

D’ailleurs, celle-ci a reçu plusieurs révisions quant aux performances et à la durabilité par rapport à la boîte 8DCT retrouvée dans d’autres produits de la marque. De plus, cette boite peut changer son comportement grâce à la sélection de cinq modes de conduite : Éco, Normal, Sport, N et Personnalisé.

En choisissant le mode Personnalisé, le conducteur modifiera les paramètres de fonctionnement du moteur, le contrôle électronique de la stabilité, la sonorité de l'échappement et la direction pour une variété de conditions de conduite.

Par ailleurs, Hyundai n’a pas révélé le rouage qui servira le Kona. Puisque c’est un VUS et un modèle de performance, il serait logique que celui-ci soit intégral.

Photo: Hyundai

Puissance à la hausse

Bien que la puissance officielle du Kona N 2022 soit chiffrée à 276 chevaux, il est possible d’obtenir temporairement une cavalerie encore plus élevée. Grâce à la fonction NGS (N Grin Shift), la puissance du moteur pourra être augmentée temporairement jusqu’à 286 chevaux.

Mais ce n’est pas tout, puisque le VUS sous-compact est aussi doté de plusieurs technologies qui lui permettent d’adopter un comportement sportif. D’abord, Hyundai a intégré un différentiel de performance en virage nommé « N Corner Carving » afin de répartir le couple aux roues motrices.

Le Kona N est aussi muni de jantes de 19 pouces équipées de pneus de performance. Le châssis est plus rigide grâce à une structure et des jambes de force renforcées ainsi que des points de soudure supplémentaires.

En termes de performances, le véhicule boucle le 0-100 km/h en 5,5 secondes lorsque le contrôle de lancement est enclenché, selon Hyundai. De plus, la vitesse maximale s’élève à 240 km/h.

Photo: Hyundai

Comme un jeu vidéo

Hyundai fait une analogie aux jeux vidéo de course populaires grâce aux multiples boutons parsemés autour du pilote pour modifier les paramètres de conduite. Le but est de procurer des sensations adaptées en fonction de ce que le conducteur veut expérimenter.

Comme mentionné plus haut, les divers modes de conduite offrent une variété de personnalisations sur le comportement routier. De plus, les boutons peuvent également servir à activer et à désactiver le chronomètre de tours.

Le système d’infodivertissement montrera une série d’informations comme les temps de tours ou même de situer le véhicule sur un circuit grâce aux cartes de piste N. Sinon, le tableau de bord est complètement numérique et l’écran mesure 10 pouces. L’affichage tête-haute vient de série.

Photo: Hyundai

Bien équipé

Le Kona N, comme de nombreux véhicules dans la gamme Hyundai, est muni de la suite technologique Hyundai SmartSense. Ces aides à la conduite incluent notamment :

Assistance d'évitement de collision frontale (FCA),

Assistance au maintien de voie (LKA), Assistance de suivi de voie (LFA),

Alerte de baisse d'attention du conducteur (DAW),

Assistance à l'évitement de collision dans les angles morts (BCA),

Assistance à l'évitement de collision transversale arrière (RCCA),

Alerte de sortie sécuritaire (SEW)

Régulateur de vitesse intelligent (SCC).

Le Hyundai Kona N 2022 devrait être commercialisé chez nous vers la fin de la présente année ou au début de 2022. Les prix seront dévoilés peu avant la date de lancement.