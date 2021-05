Quel petit VUS choisir quand le look est une priorité?

Je possède actuellement une Toyota Celica 2002 ainsi qu’une Suzuki SX4 2007. Il me faut hélas me départir de mes deux véhicules pour les remplacer par un seul. Quel VUS récent et à quatre roues motrices me conseillez-vous, considérant que le look demeure une priorité pour moi?

--------------------

Bonjour Mélissa,

Ne connaissant pas votre budget, il m’est difficile d’arrêter mon choix sur un véhicule. Cela dit, je comprends que vous appréciez une conduite un peu plus dynamique que la moyenne ainsi qu’un véhicule qui a un certain style. Voici donc quelques idées à budget raisonnable qui pourraient peut-être combler vos besoins :

Commercialisé jusqu’en 2017, le Nissan Juke peut en quelque sorte se comparer avec votre SX4, avec un espace de chargement légèrement moindre. Son look audacieux est certes polarisant, mais pourrait sans doute vous plaire, surtout si vous optez pour la variante Nismo, plus sportive. Cette dernière libère une puissance de 188 chevaux, issue d’un petit moteur turbocompressé, extrêmement fiable. Assemblé au Japon, ce véhicule se vend selon la version entre 12 000 et 18 000 $ pour des modèles variant de 2015 à 2017.

Le Kona est un produit plus récent, mais lui aussi d’allure franchement sympathique. Dans sa version 1.6T, il génère 174 chevaux pour un agrément de conduite surprenant. Ce véhicule a bien l’avantage d’une garantie de base de cinq ans et d’une sérieuse qualité de fabrication, mais n’affiche hélas pas un bilan sans tache en matière de fiabilité mécanique. De ce fait, une inspection s’impose et il pourrait être sage d’opter pour une garantie prolongée. Pour un modèle 2018, les prix varient entre 17 000 $ et 23 000 $.

Photo: Subaru

La Crosstrek (ou XV Crosstrek, selon l’année) est une voiture populaire et sans doute la plus homogène que l’on puisse se procurer. Son look aventurier plaît de façon générale et sa qualité de fabrication est assurée. Lancée en 2013, elle a été renouvelée en 2018 et propose depuis une conduite plus intéressante, en raison de meilleures suspensions et d’un nouveau châssis techniquement plus avancé. Également, sachez que cette voiture possède non seulement le meilleur rouage intégral, mais aussi la tenue de route la plus sûre, en dépit de sa garde au sol supérieure à la moyenne. Prévoyez débourser entre 18 000 $ et 27 000 $ pour un modèle 2018, toujours selon la version.