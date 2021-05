Hyundai rappelle plus de 110 000 véhicules au Canada

Hyundai annonce deux nouveaux rappels qui affectent un peu plus de 110 000 véhicules au Canada.

Tout d’abord, 60 968 Hyundai Kona 2019 à 2021, Elantra 2019 à 2020 et Veloster 2019 à 2020 équipés du moteur atmosphérique à quatre cylindres de 2,0 litres sont visés en raison d’un problème identique à celui de Kia annoncé la semaine dernière.

Les segments racleurs d'huile des pistons pourraient être défectueux et entraîner l'usure du moteur, ce qui pourrait en retour accroître la consommation d'huile. Il est aussi possible que des bruits anormaux se fassent entendre sous le capot et que le témoin d'avertissement de pression d'huile s'allume sur le tableau de bord.

Photo: Hyundai

Le moteur risque de tomber en panne si le conducteur continue de rouler avec ces symptômes, augmentant du même coup les risques d’accident.

Une inspection du moteur par un concessionnaire Hyundai s’impose. Au besoin, mais ce serait extrêmement rare, le moteur pourrait devoir être remplacé. Par ailleurs, le logiciel du système de détection de bruit dans les segments de piston sera mis à jour afin d'avertir le conducteur de dommages potentiels avant qu'une panne du moteur ne survienne.

Dans un deuxième temps, sur 52 304 Hyundai Santa Fe Sport 2013 à 2015, du liquide de frein pourrait pénétrer dans le module de commande hydraulique électronique du système de freinage et causer un court-circuit.

Photo: Alain Morin

Il y avait déjà eu un rappel pour ce problème en 2020, mais Hyundai indique que les véhicules réparés devront à nouveau passer chez un concessionnaire pour inspecter le module de commande en question et le remplacer si nécessaire. Le multi-fusible du système ABS sera également remplacé.

Aussi, parce qu’un court-circuit pourrait déclencher un incendie, Hyundai recommande de stationner le Santa Fe Sport à l'extérieur et à l'écart d'autres véhicules ou de structures jusqu'à ce que les réparations dans le cadre de ce rappel soient effectuées.

En vidéo: 10 véhicules avec une longue liste de rappels