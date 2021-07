Comment trouver la liste des bulletins de service relatifs à un modèle?

Presque toutes les Porsche Taycan au Canada sont rappelées

Porsche a récemment émis un rappel de sécurité sur quelque 43 000 exemplaires de sa berline électrique Taycan à travers le monde et on connaît maintenant le nombre au Canada. Selon l’avis de rappel publié sur le site de Transports Canada, 1 158 Porsche Taycan 2020 et 2021 sont visées, …