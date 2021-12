Volkswagen Jetta 2022 : voici les prix

La Volkswagen Jetta se modernise pour l’année-modèle 2022 et on connaît maintenant le prix des différentes versions. L’arrivée chez les concessionnaires canadiens se fera tôt l’an prochain.

Sans surprise, les clients devront payer plus cher, mais la hausse n’est pas si dramatique. On parle de 1 000 $ pour la Jetta Trendline d’entrée de gamme, qui s’affiche dorénavant à 22 595 $, plus les frais de transport de 1 750 $.

Plus de technologies

L’équipement de série comprend de nouvelles jantes deux tons de 16 pouces, des phares et feux arrière à DEL, des sièges avant chauffants, un volant gainé de cuir et un nouveau tableau de bord numérique de huit pouces. L’écran multimédia tactile mesure 6,5 pouces et se veut compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. À cela s’ajoutent des dispositifs d’aide à la conduite tels que l’alerte de collision avant et le freinage d’urgence automatique avec détection des piétons.

Photo: Volkswagen

Débutant à 25 595 $, la Jetta Comfortline se démarque avec des jantes de 17 pouces au fini graphite foncé, des essuie-glaces automatiques, l’accès sans clé avec bouton de démarrage, un écran multimédia de huit pouces avec commande vocale et radio satellite SiriusXM ainsi que l’intégration et la recharge sans fil des téléphones. Le confort est rehaussé par le climatiseur automatique, le siège du conducteur à 10 réglages électriques et la sellerie en cuir synthétique, tandis que la sécurité grimpe d’une coche avec la surveillance des angles morts, l’alerte de circulation arrière, le régulateur de vitesse adaptatif et plus encore.

Il est possible d’ajouter un ensemble Sport incluant des roues exclusives, une calandre et des garnitures noires, un pare-chocs sport, une suspension plus ferme et un différentiel à verrouillage électronique, sans oublier un toit ouvrant, un éclairage intérieur ambiant et un tableau de bord numérique de 10,25 pouces, entre autres.

Vient ensuite la Jetta Highline à 29 595 $ (boîte automatique seulement). Celle-ci possède de nouvelles jantes de 17 pouces, des phares avec éclairage adaptatif, un toit ouvrant, des sièges ventilés à l’avant et chauffants à l’arrière, une sellerie en cuir, un éclairage ambiant, un tableau de bord numérique de 10,25 pouces, une chaîne BeatsAudio à huit haut-parleurs et un système de navigation.

Photo: Volkswagen

Dans les trois cas, on retrouve sous le capot un nouveau moteur turbocompressé de 1,5 litre, emprunté au Taos, qui développe 158 chevaux et un couple de 184 livres-pied. Avec les deux premières, le fait de remplacer la boîte manuelle à six rapports par l’automatique à huit rapports exige un supplément de 1 400 $.

N’oubliez pas la GLI!

Enfin, il y a la sportive Jetta GLI, toujours animée par le même quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres produisant 228 chevaux et 258 livres-pied de couple. Par rapport à 2021, le prix bondit de 600 $ pour s’établir à 31 595 $ avec la boîte manuelle ou à 32 995 $ avec la boîte à double embrayage DSG à sept rapports.

Photo: Volkswagen

Ça reste la version la plus équipée aussi. Soulignons le différentiel à glissement limité, les amortisseurs adaptatifs, le sélecteur de mode de conduite, l’échappement sport, les roues noires de 18 pouces ainsi que les sièges sport et les coutures rouges contrastantes dans l’habitacle.

Au fait, la Jetta GLI 2022 demeure légèrement plus abordable que sa principale concurrente, la Honda Civic Si, toute nouvelle pour 2022 et qui coûte 33 150 $.

En studio : Louer une Volkswagen Golf GTI de 7e ou 8e génération, laquelle choisir?