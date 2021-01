Une Volkswagen Jetta GLI en hiver?

J’envisage d’acheter une Volkswagen Jetta GLI, et je compte la conduire à l’année. Étant donné qu’elle n’a pas quatre roues motrices, je m’interroge sur ses capacités hivernales. Est-ce qu’elle va me faire rager?

Bonjour Marc,

La Jetta GLI est effectivement offerte en rouage à traction seulement. C’est bien dommage, parce qu’une Jetta à quatre roues motrices, ça serait pas mal plaisant!

Néanmoins, l’histoire nous a prouvé qu’une voiture à roues motrices avant équipée de bons pneus d’hiver peut très bien se débrouiller lors de la saison froide. Bien sûr, sa garde au sol assez basse vous forcera peut-être à sortir votre pelle une fois de temps en temps, mais cette voiture demeure fort capable de rouler en sécurité 12 mois par année. Comme toutes les voitures compactes, d’ailleurs. Pensez à une Honda Civic ou à une Toyota Corolla.

La clé pour une conduite sécuritaire en hiver, c’est d’abord et avant tout de réduire sa vitesse et d’anticiper ce qui s’en vient. Peu importe le véhicule dans lequel vous vous trouvez! C’est certain qu’avec près de 230 chevaux, si l’on appuie trop sur l’accélérateur, on risque d’avoir de la difficulté à partir des coins de rue, mais l’antipatinage de la GLI est assez efficace. Encore une fois, il faut être patient!

Photo: Marc-André Gauthier

Le principal défaut de la Jetta GLI, au quotidien, c’est que ses suspensions sont un peu trop fermes. Étant ajustables, on peut bien entendu les régler en mode Confort, mais là encore, la GLI demeure plutôt raide, et comme les routes ont tendance à être plus cahoteuses en hiver, ça pourrait vous déranger. Mais en même temps, on s’attend un peu à ça d’une voiture sport.

Tout ça pour dire que tant que vous acceptez de manquer légèrement de traction en hiver, ça ne devrait pas être la fin du monde!

