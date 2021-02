Toyota RAV4 ou Honda CR-V?

Je dois remplacer mon Honda CR-V 2017 cet été car le bail prend fin. J'hésite entre un autre CR-V ou un Toyota RAV4. Je me demande s'il y aura un CR-V hybride en 2022, auquel cas je pourrais attendre à l'automne 2021, car nous avons un deuxième véhicule. Aussi, j'ai entendu dans certains reportages que le RAV4 est très bruyant en accélération. Est-ce pire que le CR-V? J’aimerais conserver mon véhicule pendant cinq ans.

Bonjour André,

Vous ne vous sentirez pas dépaysé à bord d’un CR-V flambant neuf puisque le modèle n’a pratiquement pas changé depuis 2017. Honda n’a pas encore dévoilé ses plans quant au CR-V 2022, mais rien n’indique que le CR-V hybride (déjà offert aux États-Unis) fera le saut chez nous.

Le CR-V s’avère spacieux et polyvalent, mais son moteur de 1,5 litre turbocompressé a connu des ratés au cours des dernières années. On a dénoté des cas où l’huile et l’essence se mélangeaient ainsi que des problèmes de chauffage en hiver.

Avec le RAV4, Toyota adopte une approche plus classique en conservant un moteur dépourvu de turbocompresseur. Les bruits en accélération ne sont pas particulièrement désagréables et e comparent à ceux que vous connaissez avec votre CR-V.

Le RAV4 est disponible en version hybride, mais vous devez prévoir un délai d’attente de quelques mois. Il s’agit à notre avis de la version à prioriser, surtout si vous effectuez beaucoup de déplacements en ville. Il existe aussi une variante hybride rechargeable (RAV4 Prime), mais les délais d’attente pour celle-ci peuvent atteindre un an et demi.

À notre avis, le Toyota RAV4 s’avère un meilleur achat à long terme qu’un Honda CR-V. Cela dit, attendez-vous à des taux de financement nettement plus élevés chez Toyota que chez Honda. Vous serez toutefois récompensé par une excellente valeur de revente et par une fiabilité généralement plus avantageuse.

