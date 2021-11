Toyota RAV4 2022 : du nouveau pour ses 25 ans au Canada

Si le Toyota RAV4 est aussi populaire de nos jours, c’est que sa relation avec les consommateurs canadiens remonte à il y a bien longtemps. En fait, voilà 25 ans que ce VUS compact – l’un des premiers sur le marché – est arrivé chez nous.

C’était en septembre 1996, deux ans après ses débuts au Japon. Beaucoup plus petit et disponible en versions trois portes et cinq portes à l’époque, le RAV4 a drôlement changé en un quart de siècle. La génération actuelle (cinquième) date de 2019 et c’est maintenant le temps d’une mise à jour.

Quoi de neuf pour 2022?

Toutes les versions du Toyota RAV4 2022 profitent d’un petit rafraîchissement extérieur et intérieur. Les RAV4 XSE et TRD Hors route ainsi que le nouveau RAV4 Hybride SE (plus de détails au bas de l’article) sont maintenant offerts dans une teinte appelée Bleu cavalerie, les deux premiers avec un toit noir.

Photo: Toyota

Un nouveau motif de jantes se retrouve sur les versions XLE, XSE et Limited du RAV4 Hybride, tandis qu’une nouvelle couleur de jantes accompagne les RAV4 XLE, Hybride LE et Hybride XLE. Dans plusieurs cas, les phares ont été revus également et de nouveaux antibrouillards apparaissent sur les modèles Limited, Trail et TRD Hors route.

L’habitacle n’est pas en reste, mais encore là, ce n’est rien de majeur. Dépendamment de la version, on parle de nouvelles lampes à DEL, d’interrupteurs illuminés et d’un siège du passager à huit réglages électriques.

Photo: Toyota

Ajout du RAV4 Hybride SE

Tel que mentionné plus tôt, Toyota ajoute aussi pour 2022 une version SE au RAV4 Hybride. Celle-ci vise les acheteurs qui recherchent un style un peu plus sportif à un prix plus abordable que la XSE.

De série, le RAV4 hybride SE comprend des sièges en tissu (chauffants aux places avant), un écran multimédia de sept pouces, un volant chauffant garni de cuir et des essuie-glaces à capteur de pluie avec fonction de dégivrage.

Photo: Toyota

Notons qu’aucun changement n’a été apporté aux trois motorisations disponibles. Les prix du Toyota RAV4 2022 seront annoncés à l’approche de sa mise en vente à la mi-décembre.

En vidéo : Toyota RAV4 d'occasion: voici ce qu'il faut savoir