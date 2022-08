Quoi penser du Volkswagen Taos?

Est-ce que le Volkswagen Taos est un bon achat étant donné qu’il s’agit d’un nouveau modèle? Est-ce un véhicule populaire? Je me considère très attentif sur la route et je n’en ai observé qu’un seul.

Bonjour Jean-François,

Au même moment où Volkswagen ne renouvelait pas sa Golf régulière, le constructeur a mis sur le marché nord-américain avec un nouveau véhicule utilitaire sport (VUS) sous-compact. Le Tiguan ayant gagné en volume au changement de génération, la présence d’un véhicule de plus petit format s’imposait dans le catalogue du constructeur.

Les premiers exemplaires du modèle sont arrivés chez nous à la toute fin du mois de juin 2021. Entre son arrivée et la fin de l’année, Volkswagen en a vendu précisément 1000 unités dans la province.

Le Taos se démarque principalement par son format. À l’instar du Tiguan qui fait partie des grands VUS compacts, le Taos est plus grand que la moyenne des VUS sous-compacts. Ainsi, on profite d’un habitacle généreux et d’un coffre parmi les plus logeables de la catégorie. Évidemment, tout dépend de vos besoins. Dans le créneau, on pourrait aisément le comparer au Honda HR-V qui vient tout juste d’être renouvelé. Or, le Taos est moins coûteux et moins ennuyeux à conduire que son rival japonais.

Rappelons-nous que le Taos est arrivé avec une nouvelle mécanique sous son capot. Il s’agit d’un moteur turbocompressé à 4 cylindres de 1,5 litre. Environ 85% de ses composantes sont reprises du moteur de 1,4 litre qu'on retrouvait sous le capot de la Volkswagen Jetta par exemple.

Au moment d’écrire ces quelques lignes, un représentant des ventes d’un concessionnaire Volkswagen de la grande région métropolitaine nous confiait qu’il faut patienter un peu moins de 5 semaines pour une version Comfortline et de 8 à 9 semaines pour une version Highline du Taos.

Nous n’avons pas de retenue à vous recommander l’achat d’un Volkswagen Taos. Son rival le plus direct est le Honda HR-V. Cela dit, le Subaru Crosstrek, qui est un peu moins spacieux, demeure une référence de la catégorie. C'est aussi le cas du Toyota Corolla Cross, un autre modèle que vous pourriez considérer, et qui sera bientôt livré avec une mécanique hybride.