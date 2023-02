Quoi choisir entre un Chevrolet Trailblazer et un Volkswagen Taos?

Dans le cadre de mon travail, je parcours environ 1 500 km par semaine entre le parc des Laurentides et Québec. Mon patron m’offre le choix de conduire un Chevrolet Trailblazer ou un Volkswagen Taos. Lequel me conseillez-vous considérant que je mesure 6’2’’?

Bonjour Michel,

Bien que le Trailblazer soit plus haut sur pattes, vous n’aurez pas plus de dégagement à la tête qu’avec le Taos. Dans les deux cas, il ne devrait d’ailleurs pas s’agir d’un problème, contrairement au Hyundai Kona ou au Kia Seltos, dont l’ajustement de l’assise en hauteur est plus limité.

Du reste, vous serez drôlement mieux servi par le Taos, qui constitue selon moi un choix plus judicieux. Particulièrement dans l’optique des conditions routières que vous affronterez. Notamment, parce que Volkswagen propose un empattement plus long pour davantage de confort, parce que la position de conduite est plus ergonomique et parce que le rouage intégral est nettement plus performant. En fait, il n’existe pas pire système de rouage intégral que celui du Trailblazer, alors que Volkswagen se distingue justement avec le sien.

Photo: Antoine Joubert

J’ajouterais également que côté mécanique, le quatre-cylindres turbocompressé de Volkswagen est nettement plus convaincant que celui de Chevrolet. Certes, le Trailblazer ne lui concède que 3 chevaux et 10 lb-pi de couple, mais le rendement de son moteur à trois-cylindres est franchement décevant. Il serait cependant mentir de dire que la boîte automatique de Volkswagen épate, puisque comme du côté de Chevrolet, les passages sont parfois hésitants, parfois saccadés. Bref, ces transmissions ne sont pas impressionnantes.

Photo: Frédéric Mercier

En terminant, sachez que sur la route vous consommerez environ 7 à 8% moins d’essence avec le Volkswagen qu’avec le Trailblazer, preuve qu’un trois cylindres qui travaille plus fort n’est pas toujours la meilleure des solutions.

