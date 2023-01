Que penser du Volkswagen Taos de base, vendu au même prix qu'une Honda Civic LX?

Je recherche un véhicule économique et je constate que le Volkswagen Taos à roues motrices avant me coûte le même prix qu’une Honda Civic LX. J’hésite donc entre les deux, mais je m’interroge sur la fiabilité du Taos.

S’agit-il d’un bon achat? En passant, j’aurais aussi aimé une Toyota Corolla Cross L, mais on me dit que c’est introuvable chez le concessionnaire.

Bonjour Charles,

Est-ce que la Civic LX est trop chère ou est-ce que le Taos de base est une aubaine? Vous pouvez en tirer vos propres conclusions. Pour ma part, je considère que ces deux modèles sont passablement coûteux pour ce qu’ils ont à offrir...

Évidemment, la Civic demeure un produit très attrayant. Une voiture dynamiquement plus intéressante et qui vous garantit une fiabilité irréprochable. Un choix logique pour un coût de revient raisonnable à long terme, en dépit de son prix d’achat. Vous pouvez être certain qu’à ce chapitre, le Taos vous reviendra plus cher. Plus cher en entretien, en réparations, et ce, même s’il bénéficie d’une garantie de base prolongée d’un an face à la Civic.

Maintenant, faut-il douter de la fiabilité du Taos? Pas nécessairement. Vous dire qu’elle sera irréprochable serait audacieux, puisque son historique est trop jeune. Cependant, ce véhicule bénéficie d’éléments techniques connus qui ne font pas craindre de problèmes majeurs. Il faudrait plutôt s’inquiéter de ses éléments informatiques, incluant l’écran central, ce dernier ayant tendance à montrer des signes de faiblesse. Par ailleurs, vous aurez droit à un véhicule plus polyvalent que la Civic, pour un prix plus raisonnable que celui du Honda HR-V, son rival.

Si vous êtes en quête d’un véhicule à vocation économique, je vous recommande l’achat du Mazda CX-30 GX qui pourrait très certainement vous plaire. Ce dernier est moins spacieux que le Taos mais sera tout aussi fiable qu’une Civic, à prix comparable, et hormis une consommation légèrement plus élevée que celle de la Honda, il ne vous coûtera pas plus cher à posséder sur le long terme.

