Volkswagen Taos 2022 : cinq choses à savoir

Aux côtés des Atlas, Atlas Cross Sport, ID.4 et Tiguan, le tout nouveau Volkswagen Taos devient le cinquième membre de la catégorie grandissante des VUS de la marque pour 2022.

Avec son esthétique et ses technologies modernes, saura-t-il séduire le public? Voici cinq choses à savoir à propos du Volkswagen Taos 2022.

Plus petit qu’un Tiguan

En termes de dimensions, le Taos se retrouve à être le plus petit utilitaire de la marque. Cela ne l’empêche pas d’avoir des proportions plus imposantes que la concurrence, comme les Hyundai Kona, Nissan Qashqai et Chevrolet Trailblazer.

Malgré tout, l’espace intérieur demeure spacieux. En effet, les occupants sont accueillis par un habitacle de 2 817 litres, soit seulement 45 litres de moins qu’un Tiguan à cinq passagers.

Le coffre peut contenir 790 litres et lorsque les sièges de la banquette sont rabattus, le volume monte à 1 866 litres. Notez cependant que ces dimensions sont réduites à 705 et 1 705 litres avec la version 4Motion (rouage intégral).

Photo: Antoine Joubert

Un moteur au menu

Le Taos est muni d’un moteur de quatre cylindres turbocompressé de 1,5 litre qui génère une puissance de 158 chevaux et un couple de 184 lb-pi. Il est possible d’opter pour un roauge à deux ou à quatre roues motrices. Dans la première instance, le moulin est jumelé à une transmission comportant huit vitesses, alors qu’il s’agit d’une boîte à double embrayage à sept rapports dans la deuxième.

Sur le plan de la consommation, la mouture à traction affiche une cote de 7,6 L/100 km et 8,5 L/100 km pour celle avec le rouage intégral, selon les données de Ressources naturelles Canada.

Photo: Germain Goyer

Habitacle moderne

À bord, l’instrumentation dans le tableau de bord est servie par un écran central de huit pouces, alors qu’un écran complètement numérique de 10,25 pouces est optionnel. Concernant l’infodivertissement, les applications Apple CarPlay et Android Auto arrivent d’office. La version Comfortline du Taos peut toutefois utiliser ces applications sans fil. De base, l’écran mesure 6,5 pouces et huit pouces en option.

Pour les audiophiles, une chaîne stéréo BeatsAudio de 400 watts incorpore huit haut-parleurs et un caisson d’extrêmes graves. Finalement, la recharge par induction pour téléphone cellulaire est de série.

Photo: Volkswagen

Aides à la conduite en option

À contre-courant avec la tendance de l’industrie automobile, il faudra opter pour les modèles intermédiaires et haut de gamme pour avoir accès aux systèmes d’aides à la conduite.

Ainsi, à partir de la version Comfortline, les technologies comme les freins avant assistés avec freinage d'urgence autonome, la détection des angles morts avec avertissement de circulation arrière et la détection de piétons arrivent de série.

Néanmoins, si vous désirez encore plus de technologies, il faudra choisir la variante Highline et cocher l’option de 1 000 $ pour l’ensemble d’aides à la conduite. Ce dernier ajoutera entre autres l’affichage dynamique des panneaux routiers, le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt/démarrage, ainsi que le système de suivi de voie avec fonction d'aide en embouteillage et fonction d'aide d'urgence.

Photo: Volkswagen

Trois versions

Trois déclinaisons du Taos sont disponibles. Au bas de la gamme, la Trendline affiche un prix de 26 695 $ (29 195 $ avec le rouage intégral).

Ensuite, la Comfortline ajoute quelques éléments tels que des garnitures de siège en similicuir, Apple CarPlay et Android Auto sans fil ainsi que le détecteur d'angles morts avec assistant de sortie de stationnement et l’assistant de freinage d'urgence « Front Assist ». Le tout coûte 32 395 $.

Finalement, la Highline est offerte à 36 695 $. Cette mouture propose notamment des sièges avant ventilés, un système audio haut de gamme et un toit panoramique.