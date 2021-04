Toyota bZ4X : un VUS électrique bientôt chez Toyota

Toyota vient de dévoiler en première mondiale au Salon de l’auto de Shanghai un concept de VUS électrique qui présage la venue d’un modèle de série en Amérique du Nord l’an prochain.

Ce concept porte le nom bZ4X. Les deux premières lettres désignent la nouvelle sous-marque de Toyota et signifient « Beyond Zero » (comme dans zéro émissions), tandis que le 4X fait référence à un multisegment à rouage intégral.

Un premier véhicule Toyota 100% électrique

Le constructeur japonais, bien connu pour ses véhicules hybrides et même à l’hydrogène, se lance donc dans l’aventure des véhicules 100% électriques à batterie, ayant développé une plateforme spécifique avec l’aide de son partenaire Subaru, qui lancera d’ailleurs prochainement son propre modèle électrique.

Cette plateforme, que Toyota appelle e-TNGA (electric Toyota New Global Architecture), vise à conjuguer la qualité, la durabilité et la fiabilité des produits de la marque avec les capacités renommées des véhicules Subaru à rouage intégral. C’est effectivement une combinaison qui devrait être gagnante.

Malheureusement, peu de détails techniques ont été dévoilés lors de la présentation à Shanghai. On ne connaît ni la puissance des moteurs électriques, ni la capacité de la batterie ou encore l’autonomie qu’elle procure. Des informations plus précises concernant le marché nord-américain nous parviendront à une date ultérieure.

Comme un RAV4 du futur… ou presque

Ce qu’on voit, c’est un VUS doté d’un long empattement et de porte-à-faux courts, avec un design qui tranche par rapport au reste de la gamme de Toyota. Sa silhouette est un peu plus élancée et basse que celle du RAV4. Les phares et les feux arrière ont bien sûr un aspect plus futuriste, tandis que le toit contrastant intègre deux panneaux vitrés.

À l’intérieur, la console centrale flottante est surmontée de quelques boutons physiques (dont une molette de sélection des vitesses) et d’un écran multimédia large. Une instrumentation numérique fait face au conducteur également, mais se trouve loin derrière le volant, près de la base du pare-brise.

La version de série du bZ4X sera assemblée au Japon et en Chine, mais commercialisée à travers la planète toute entière d’ici le milieu de 2022. Sa disponibilité au début risque d’être assez limitée, comme pour le RAV4 Prime.

Toyota veut élargir sa gamme à environ 70 modèles électrifiés dans le monde d’ici 2025. De ce nombre, il y aura 15 véhicules électriques à batterie, dont sept représentants de la bannière bZ. L’objectif ultime est de devenir une entreprise carboneutre d’ici 2050.