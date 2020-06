Toyota RAV4: est-il préférable d'attendre la version Prime?

J’aimerais faire l’acquisition d’un Toyota RAV4 Prime, mais mon concessionnaire Toyota me dit qu’ils n’auront pas de modèles avant plusieurs mois. On me dit qu’à la place, on pourrait me vendre dès maintenant un RAV4 hybride à bon prix. Est-ce que je devrais attendre pour mon Prime ou l’hybride normal est un bon choix?

Bonjour Jean-Guy,

Le Toyota RAV4 Prime est décidément un véhicule très attendu. Comme vous, de nombreux Québécois ont tenté de réserver leur exemplaire dans un concessionnaire, pour se faire dire que l’inventaire allait être limité. Si vous désirez mettre la main sur un exemplaire, vous devrez donc vous armer de patience.

Il y a essentiellement deux grandes différences entre le Toyota RAV4 hybride et le RAV4 Prime.

Premièrement, le RAV4 Prime a la capacité de rouler en mode 100% électrique sur une distance de 65 km, ou même un peu plus si jamais vous avez le pied léger. Le RAV4 hybride conventionnel peut techniquement rouler en mode 100% électrique, mais essentiellement sur de courtes distances, et seulement à basse vitesse.

Vous comprendrez donc que les moteurs électriques du RAV4 Prime sont bien plus puissants. Là est la deuxième différence. Le RAV4 hybride a un excellent groupe motopropulseur de 219 chevaux, très économique, et amusant au quotidien. Cependant, à cause de ses puissantes batteries, le RAV4 Prime développe 302 chevaux, et fait le 0-100 km/h en 5,8 secondes, ce qui est très rapide pour un VUS compact. Côté performances, vous serez donc mieux servi avec le Prime.

Côté prix, le RAV4 hybride varie entre 35 000 et 45 000 $, selon les options. Le RAV4 Prime, lui, devrait débuter à 45 000 $, et on peut facilement envisager une version équipée à plus de 50 000 $.

La question est donc de savoir si, pour vous, une bonne autonomie électrique et davantage de puissance valent 10 000 $. Et si vous avez la patience d’attendre l’arrivée du Prime!

