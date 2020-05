Toyota RAV4 et Honda CR-V: comparons les chiffres

Dans la catégorie des véhicules utilitaires compacts, deux modèles se livrent une guerre incessante depuis plus de 20 ans: le Honda CR-V et le Toyota RAV4.

Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons décortiqué les spécifications des ces deux populaires véhicules pour l’année-modèle 2020. Voici ce qui en est ressorti.

Espace: Avantage Honda

Avec une capacité de chargement de 1110 litres dans son coffre, le Honda CR-V fait partie des VUS compacts proposant le plus d’espace utilitaire. En abaissant la deuxième rangée de sièges, on a même droit à 2146 litres. De son côté, le Toyota RAV4 propose un coffre un peu plus limité, quoique très acceptable avec une capacité de 1059 litres (1977 avec les sièges rabattus).

L’histoire se répète en ce qui a trait au dégagement pour les jambes. Encore une fois, c’est le Honda CR-V qui l’emporte avec un dégagement de 1050 mm à l’avant et de 1025 mm à l’arrière. Avec le RAV-4, l’espace est pratiquement le même à l’avant (1042 mm), mais il est nettement inférieur pour les passagers à l’arrière (960 mm).

Photo: Honda

Sécurité: Égalité

Le Honda CR-V et le Toyota RAV4 reçoivent tous deux la mention «Top Safety Pick» de la part de l’organisme américain Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). Les deux modèles ont bien répondu aux tests de collision et son équipés de plusieurs technologies d’aide à la conduite. Au chapitre de la sécurité, il s’agit donc de deux véhicules intéressants.

Puissance: Avantage Toyota

Muni d’un moteur à quatre cylindres de 2,5 litre, le Toyota RAV4 remporte la bataille de la puissance grâce à une écurie de 203 chevaux et un couple de 184 livres-pied.

Honda, pour sa part, utilise une stratégie différente avec son CR-V. On fait appel à un petit moteur de 1,5 litre muni d’un turbocompresseur. Le CR-V développe ainsi une puissance de 190 chevaux et un couple de 179 livres-pied.

Photo: Toyota

Consommation: Avantage Honda, mais…

Du côté de la consommation de carburant, Honda profite de son petit moteur turbocompressé pour offrir une moyenne de consommation combinée ville/route de 7,7 L/100 km dans sa version de base et de 8,1 L/100 km dans sa variante à rouage intégral.

Chez Toyota, la consommation du RAV4 est légèrement supérieure, avec des cotes de 7,9 L/100 km en version à deux roues motrices et de 8,2 L/100 km avec le rouage intégral.

Cependant, Toyota se rattrape en proposant une variante hybride de son RAV4, laquelle ne consomme que 6,0 L/100 km en moyenne. Qui plus est, le constructeur prévoit aussi commercialiser une variante hybride rechargeable du RAV4 au cours des prochains mois Celle-ci sera en mesure de parcourir une soixantaine de kilomètres en mode 100% électrique.

Du côté du Honda CR-V, une variante hybride est offerte sur le marché américain, mais pas au Canada.

Photo: Germain Goyer

Émissions polluantes: Avantage Honda, mais…

Dans sa version de base, le Honda CR-V émet en moyenne 180 grammes de CO2 dans l’atmosphère à chaque kilomètre qu’il parcourt. C’est légèrement mieux que les 184 g/km émis par le Toyota RAV4.

Cela dit, la version hybride du RAV4 fait nettement mieux avec des émissions de seulement 139 g/km de CO2. Bref, le RAV4 hybride est l’alternative la plus verte, mais pour ce qui est des variantes traditionnelles, le CR-V l’emporte de peu.

Prix : Avantage Honda

La différence de prix entre le Honda CR-V et le Toyota RAV-4 est somme toute assez minime. Les PDSF du CR-V (29 870 $) et du RAV4 (30 429 $) sont si près l’un de l’autre qu’on peut difficilement déterminer un gagnant.

Par contre, Honda se démarque par un taux de financement nettement plus intéressant. Pour un paiement étalé sur 60 mois, le CR-V peut être financé à 2,99% alors que Toyota propose un financement nettement moins avantageux à 4,99%. À noter que les prix et taux de financement peuvent varier d’un mois à l’autre en fonction des promotions en vigueur.

