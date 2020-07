La demande pour les hybrides de Toyota dépasse toutes les attentes

Toyota RAV4: est-il préférable d'attendre la version Prime?

J’aimerais faire l’acquisition d’un Toyota RAV4 Prime , mais mon concessionnaire Toyota me dit qu’ils n’auront pas de modèles avant plusieurs mois. On me dit qu’à la place, on pourrait me vendre dès maintenant un RAV4 hybride à bon prix. Est-ce que je devrais attendre pour mon Prime ou l’hybride …