Les subventions pour véhicules électriques seront-elles encore en vigueur dans deux ans?

Ram dévoile son camion le plus cher de l'histoire

Ram a profité de la Foire d’État du Texas aujourd’hui pour dévoiler trois nouvelles éditions de son populaire Ram 1500 (eh oui, encore!). Deux d’entre elles seront commercialisées au Canada, dont une qui représente le camion le plus dispendieux et le plus exclusif de son histoire. Il s’agit du Ram …