Meilleurs achats 2020 du Guide de l’auto : Toyota RAV4

Comme à chaque année, le Guide de l’auto publie ses Meilleurs achats dans une multitude de catégories de véhicules. Nous poursuivons aujourd’hui notre revue des gagnants de 2020 avec les VUS compacts, un segment de marché dans lequel le modèle le plus vendu au Canada s’impose.

En effet, difficile de faire un meilleur achat que le Toyota RAV4 (PDSF à partir de 28 090 $), disponible en plusieurs versions intéressantes – qu’elles soient alimentées par le puissant quatre cylindres de 2,5 litres développant 203 chevaux ou encore le très efficace groupe motopropulseur hybride, qui fournit un rendement encore meilleur avec ses 219 chevaux et sa consommation moyenne d’à peine 6 L/100 km.

Pour ceux qui veulent sortir un peu plus des sentiers battus, il y a le RAV4 Trail et le RAV4 TRD Hors Route. Au-delà de leur look plus robuste, ceux-ci exploitent un tout nouveau rouage intégral avec modulation dynamique du couple et proposent un sélecteur multiterrain. Le second ajoute une suspension spécialement mise au point pour la conduite hors route.

Photo: Toyota

De façon générale, le RAV4 est un choix gagnant pour les acheteurs en raison de sa grande fiabilité et de sa très bonne valeur de revente. N’oublions pas la suite Toyota Safety Sense 2.0 qui comprend plusieurs fonctions améliorées et le système multimédia Entune 3.0 avec Apple CarPlay.

Arrivant en deuxième place dans la catégorie des VUS compacts, le Subaru Forester (PDSF à partir de 28 695 $) est le fidèle aventurier du groupe. Toujours avantagé par un excellent rouage intégral offert de série, il ajoute cette année le système de sécurité EyeSight dans toutes les versions. Solidement construit, le Forester propose un habitacle spacieux et son moteur de 182 chevaux consomme relativement peu d’essence.

Notre gagnant de l’an dernier, le Mazda CX-5 (PDSF à partir de 27 950 $), se retrouve en troisième place pour 2020. Outre son design extérieur et intérieur séduisant, il nous plaît beaucoup grâce à son agrément de conduite remarquable et à sa faible consommation de carburant. Sa version haut de gamme Signature, très chic, et son moteur turbocompressé optionnel de 227 chevaux (250 avec de l’essence super) sont dignes de mention également.

Pointage du Guide de l’auto 2020