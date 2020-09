Le Toyota Venza 2021 est en vente et on connaît enfin son prix

Le Toyota Venza 2021 que le constructeur japonais a réinventé à partir de la défunte familiale du même nom est désormais en vente chez les concessionnaires Toyota du pays.

Enfin, on connaît les prix et toutes les caractéristiques de chaque version au menu.

Offert à partir de 38 490 $, plus les frais de transport de préparation, le Venza LE comprend de série des phares et feux arrière à DEL, des roues en alliage de 18 pouces, un hayon assisté, un éclairage ambiant, un écran multimédia de huit pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, la recharge sans fil pour cellulaires, des sièges avant chauffants avec huit réglages électriques pour le conducteur ainsi que les services Remote Connect, Service Connect et Safety Connect de Toyota.

Il y a également la suite de dispositifs de sécurité et d’aides à la conduite Toyota Safety Sense 2.0 incluant un système précollision avec détection des piétons et cyclistes, un régulateur de vitesse adaptatif, une alerte de sortie de voie avec assistance à la direction, une aide au maintien dans la voie et des phares de routes automatiques.

À l’échelon supérieur, le Venza XLE se vend à partir de 44 490 $. Pour ce prix, vous obtenez en plus des jantes de 19 pouces, une chaîne audio JBL de 1 200 watts, un écran tactile de 12,3 pouces, un affichage de sept pouces derrière un volant chauffant, des sièges avant chauffants et ventilés avec mémoire de position pour le conducteur, une sellerie en cuir Softex et un système de navigation.

Finalement, au sommet de la gamme, le Venza Limited coûte 47 690 $. Il se démarque par son toit panoramique Star Gaze, son affichage tête haute, son rétroviseur numérique, ses plaques de seuil illuminées, ses essuie-glaces à capteur de pluie et son système de sécurité avec visualisation périphérique.

Photo: Toyota

Exclusivement hybride

Équipé d’un rouage intégral de série, le Toyota Venza 2021 est alimenté exclusivement par un groupe motopropulseur hybride qui combine un quatre cylindres de 2,5 litres avec trois moteurs électriques, ce qui donne une puissance totale de 219 chevaux et une consommation moyenne de seulement 6,1 L/100 km. Il ne s’agit toutefois pas d’un système branchable comme le RAV4 Prime, donc l’autonomie 100% électrique se limite à de très courtes distances, par exemple les cours de stationnement.

Mentionnons en terminant que le Venza peut asseoir cinq personnes et transporter jusqu’à 1 027 litres de bagages dans son coffre quand les dossiers arrière 60/40 ne sont pas rabattus.

