En vidéo : le déclin de la boîte manuelle vu par Antoine Joubert

Plus que jamais, les voitures équipées d’une transmission manuelle sont en voie de disparition.

Grand amoureux de la boite manuelle, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert était de passage à l’émission Salut Bonjour pour expliquer les raisons du déclin de ce type de transmission.

« Il y a plusieurs raisons qui explique le fait que les gens la délaissent », conçoit Antoine Joubert, pointant notamment du doigt l’accessibilité de plus en plus grande aux boites automatiques ainsi que la congestion routière.

Ceci dit, certains modèles au tempérament plus sportif demeurent plus populaires en version manuelle qu’automatique. C’est notamment le cas de la Toyota 86, de la Mazda MX-5 ainsi que de la Volkswagen Golf GTI.

À l’autre bout du spectre, des véhicules plus réguliers comme la Kia Forte, la Hyundai Elantra ou la Nissan Sentra font partie des modèles où la boite manuelle est la moins populaire (moins de 5% des ventes).

