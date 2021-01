En studio : comment se débrouille la Toyota Supra en hiver?

David, un lecteur du Guide de l’auto, a récemment vu sur les réseaux sociaux que notre chroniqueur Antoine Joubert a récemment mis à l’essai la Toyota Supra en plein mois de janvier.

Curieux de savoir comment le véhicule se comporte, il a envoyé la question à notre équipe, question à laquelle Antoine Joubert et Daniel Melançon ont pris le temps de répondre au cours d’une nouvelle capsule En Studio.

« C’est sûr que dans une tempête de neige, ce n’est pas idéal. Mais si vous avez un peu de bon vouloir et des bons pneus d’hiver, ça peut se faire », confirme d’emblée Antoine, qui semble avoir eu du plaisir au volant de la Supra sur les routes enneigées!

Partageant ses composantes mécaniques avec la BMW Z4, la Toyota Supra est une voiture sportive pure et dure. On a donc affaire avec un véhicule très bas avec une suspension ferme et un rouage à roues motrices arrière. Pas l’idéal en hiver, mais les nombreuses technologies modernes permettent d’en faire un véhicule capable de circuler à l’année longue, même au Québec!

Pour tous les commentaires d’Antoine Joubert, visionnez la capsule au haut de cet article.

Et si vous vous ennuyez déjà de l’été, notre essai complet de la Toyota Supra ci-bas saura vous faire plaisir!