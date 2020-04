Cette Toyota Supra dépasse les 2000 chevaux

Une Supra de course de 429 chevaux s'en vient chez nous

La division GAZOO Racing (GR) de Toyota vient d’annoncer qu’elle amorcera la vente de la GR Supra GT4 de course à des équipes dès mars 2020 en Europe et le mois d’août en Amérique du Nord. Basée sur la nouvelle et sensationnelle GR Supra 2020, cette voiture conçue pour la …