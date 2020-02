Toyota GR Supra 2021 : plus de puissance et un 4 cylindres

Lancée en grande pompe l’an dernier, la Toyota GR Supra frappe encore plus fort cette année et c’est au circuit Daytona International Speedway que tout a été annoncé hier.

D’abord, la voiture sport telle que nous la connaissons présentement reçoit une injection de puissance. En effet, tout comme la BMW Z4 aux côtés de laquelle elle a été développée, son moteur turbocompressé à six cylindres en ligne de 3,0 litres développe maintenant 382 chevaux (au lieu de 335) et un couple de 368 livres-pied (au lieu de 365). Dans les deux cas, cependant, il faut faire tourner le moteur à un régime légèrement plus élevé pour obtenir ces chiffres.

Le tout est rendu possible, entre autres, grâce à un nouveau collecteur d’échappement qui gère mieux la chaleur du moteur et à un nouveau design des pistons qui réduit le taux de compression de 11:1 à 10,2:1. La boîte automatique à huit rapports ne change pas et, malheureusement, Toyota refuse toujours d’ajouter une boîte manuelle. Quoi qu’il en soit, attendez-vous à un gain de deux dixièmes de seconde au sprint 0-100 km/h.

Photo: Toyota

Les ingénieurs ont aussi amélioré le châssis en installant des barres de renfort de tourelles d’amortisseurs en aluminium et en modifiant le réglage des amortisseurs, de la direction assistée, de la suspension adaptative, de l’antidérapage et du différentiel actif. Selon Toyota, le résultat final est une plus grande stabilité lors des changements rapides de trajectoire et des enchaînements de virages.

Il y aura même une édition spéciale A91 avec un aileron arrière noir en fibre de carbone, des jantes au fini noir mat, des éléments graphiques sur les montants arrière, des boîtiers de rétroviseurs en fibre de carbone ainsi qu’un intérieur en Alcantara noir orné de garnitures bleues contrastantes.

Version 2.0

Cette GR Supra plus puissante se fait appeler « 3.0 » pour la différencier de la « 2.0 ». Eh oui, comme plusieurs indices nous le laissaient croire, Toyota ajoute pour 2021 une version propulsée par un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 litres, qui comblera un grand vide entre le coupé 86 actuel et la Supra de 3,0 litres.

La technologie est similaire, que l’on parle du turbocompresseur, de l’injection directe ou du calage variable en continu des soupapes. La puissance s’établie à 255 chevaux de 5 000 à 6 500 tours/minute et le couple, à 295 livres-pied de 1 550 à 4 400 tours/minute. Encore là, c’est identique à la Z4 à quatre cylindres.

Photo: Toyota

Utilisant bien entendu la boîte automatique à huit rapports, la GR Supra 2.0 accélère de 0 à 100 km/h en à peine plus de cinq secondes. Sa consommation d’essence sera naturellement plus faible, d’autant plus que son poids est réduit d’environ 200 livres, mais les cotes officielles ne sont pas encore disponibles.

Cette version d’entrée de gamme possède par ailleurs de plus petits disques de freins avant et ne comprend ni le différentiel actif, ni la suspension adaptative. Le reste de l’équipement pour le marché canadien sera précisé à une date ultérieure.

La Toyota GR Supra 2021 devrait arriver chez les concessionnaires en juin.

GR Supra GT4

Finalement, Toyota a aussi profité de l’événement à Daytona pour présenter sa GR Supra GT4 de course, qui sera en vente à des équipes privées dès le mois d’août.

Photo: Toyota

Exclusivement conçue pour la piste et fabriquée par Toyota Motorsport GmbH, sa pièce de résistance est une version modifiée du moteur turbo à six cylindres qui développe 430 chevaux. Le tout s’accompagne d’une boîte automatique sport à sept rapports avec palettes au volant, d’un différentiel arrière mécanique à glissement limité et d’un système d’échappement Akrapovic.

Le freinage est amélioré, le poids est réduit encore plus (2 976 livres ou 1 350 kilogrammes) et la sécurité est assurée par une cage de protection haute résistance de même qu’un siège de course avec harnais à six points d’ancrage.